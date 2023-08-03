Судя по всему, поддержка Elden Ring не прекратится после выхода дополнения Shadow of the Erdtree

Выход расширения Shadow of the Erdtree может не означать прекращения поддержки Elden Ring, судя по недавнему заявлению материнской компании FromSoftware - Kadokawa Corporation.
В последнем квартальном финансовом отчете компании подчеркивается, что "в настоящее время проводятся различные мероприятия" для последней ролевой игры, разработанной FromSoftware, включая разработку крупного DLC-расширения для максимизации пожизненной ценности. Это очень интересное заявление, которое позволяет предположить, что к популярной игре готовится нечто большее, хотя и неясно, идет ли речь о дополнительном контенте, помимо DLC, или о других медиаматериалах, созданных по мотивам игры, например, аниме-сериале.
К сожалению, мы пока не знаем, когда именно выйдет расширение Elden Ring Shadow of the Erdtree, поскольку в новом финансовом отчете Kadokawa не содержится никакой информации на этот счет. В предыдущем квартальном отчете было высказано предположение, что расширение может выйти не раньше апреля 2024 года, и с учетом отсутствия информации об этом с каждым днем это становится все более вероятным.
Работая над основным DLC-расширением Elden Ring, FromSoftware также упорно трудится над Armored Core VI: Fire of Rubicon, новой частью серии.
Вообще с игрой стоит ознакомиться или это тот же Dark Souls с другим названием?
Те же яйца только в профиль.
Если нравиться жанр соулс( он везде одинаков по сути) и не имеет значение практически отсутствие сюжета, то да стоит. Мне лично не зашло, для меня сюжет и его подача на первом месте стоит.
Ознакомится стоит.
Самая слабая работа Миядзаки.Особенно боссы/боссфайты разочаровали.
Домучиваю прохождение и не покидает ощущение, что игра не доделанная вышла.
Если совсем кратко - препарат ER имеет противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Если чуть поподробнее - представь пять кастрюлек наваристого борщеца - Dark Souls, Bloodborne, Dark Souls 2 (правда это больше прокисшие щи, но под пивас зайдет), Dark Souls 3 и Sekiro. А теперь представь, что все эти кастрюльки слили в одну большую столитровую цистерну, размешали и залили 95 литрами воды - это Елдач. Чтобы сожрать все это нужно в десять раз больше времени, при этом большую часть времени ты будешь хлебать пресную водицу (считай - открытый мир) и дико радоваться, когда изредка будут попадаться съедобные кусочки (т.н. сюжетные локи). По содержанию вся игра - это вторично переработанный контент из всех предыдущих солсов, ничего нового и уникального он не предлагает вообще.Состряпано преимущественно Танимурой (самураем, ответственным за вышеуказанные прокисшие щи) и преимущественно в режиме аврала, так что качество соответствующее. Если жанр и разработчик небезразличен - пробовать на свой страх и риск)