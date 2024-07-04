Свежий патч для Elden Ring улучшил баланс в PvP и исправил некоторые ошибки

Разработчики из FromSoftware выпустили патч 1.12.3 для Elden Ring, который улучшает баланс в PvP и исправляет различные ошибки. В патче изменены некоторые навыки для PvP-сражений и увеличена дальность метательного оружия. Также изменено расположение некоторых боссов в повторных боях.
Исправлены ошибки, связанные с эффектами и атаками, включая увеличенный урон умения Rolling Sparks, и улучшена производительность игры.
Разработчики рекомендуют пользователям на PC проверить работу трассировки лучей и закрыть сторонние приложения, которые могут вызывать проблемы с FPS. На PS5 можно активировать опцию «Восстановления базы данных» (Rebuild Database) в безопасном режиме консоли для повышения частоты кадров.
Ну что, уже не худшее дополнение для дарк соулс?)
Оно и не было) у ребяток пк не тянул просто и им было сложно)
так это был сарказм, худшее что вытужил бабадзаки эвер.
Я пока не играл в длс, прохожу нг+, но друг играет говорит что это "отвал башки" что нужно в соулслайках фромов? Что бы жопа горела от непроходимости и когда пройдешь хвалиться что осилил тем то билдом или на каких то условиях.
Лороведы жалуются что локализация наша подвела и пишут не то что например в оригинале и что у некотрых предметов из основной игры описание изменилось в угоду длс. Это если из обьективных минусов.
Но отзывы были плохими в основном что сложно и недавный патч игру сделал легче и оптимизация. Я играю на пс5 по ощущение с релизом она стала плавнее
Не понял - теперь вторжение в мой мир красными происходит только после использования мною специального предмета?! Что за чушь?! Вся интрига вторжений прошлых частей получается потеряна..Или я что то не так понял?
В демонах и в дс1 что бы к тебе вторгнулись надо было вернуть себе человечность сначала, по другому к тебе не вторгнулись бы. В дс2 и 3 не помню. В елдене так же толтко этот предмет нужен что бы типа включать кооп, я хз пальцы всегда кого то находят рандомно хз нужно ли юзать жертве тот айтам для этого. Ну знаки призыва никуда не делись желтый и красный мелок