Съёмки экранизации Elden Ring начнутся уже в ближайшие дни - в фильме может сыграть Ник Офферман

Издание World of Reel сообщает о том, что съёмки экранизации Elden Ring от студии A24 начнутся уже в ближайшие дни. Ранее в сети появились кадры с декорациями для съёмок фильма.
По информации журналистов, ведущие роли исполнят Кит Коннор, Бен Уишоу и Кейли Спейни. Актёрский состав также может пополнить Ник Офферман - актёр рассказал, что готовится к работе над фильмом Алекса Гарленда:
Прямо сейчас я готовлюсь к съёмкам фильма Алекса Гарленда, для которого мне пришлось интенсивно работать над голосом и телом. Я сразу связался с отличным тренером Грантом Робертсом, который преображает людей. Мы составили план, и я сказал, что наберу столько мышечной массы, сколько смогу. Однако я не стал проходить школу супергероев Marvel, все-таки он бывший рестлер с проблемами зависимости, а я не хочу выглядеть как Джон Сина.
Хз, насколько я обожаю игру Эллен Ринг, настолько мне наплевать на фильм- ну разве что боссфайты глянуть. В игре максимально всратый сюжет и неинтересные персонажи- ну разве что Миллисента заслуживает внимания. Если уж экранизации целостных произведений умудряются похерить -да-да, это я о ведьмаке, то тут даже шансов нет.