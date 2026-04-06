Съёмки экранизации Elden Ring начнутся уже в ближайшие дни - в фильме может сыграть Ник Офферман

Издание World of Reel сообщает о том, что съёмки экранизации Elden Ring от студии A24 начнутся уже в ближайшие дни. Ранее в сети появились кадры с декорациями для съёмок фильма.

По информации журналистов, ведущие роли исполнят Кит Коннор, Бен Уишоу и Кейли Спейни. Актёрский состав также может пополнить Ник Офферман - актёр рассказал, что готовится к работе над фильмом Алекса Гарленда:

Прямо сейчас я готовлюсь к съёмкам фильма Алекса Гарленда, для которого мне пришлось интенсивно работать над голосом и телом. Я сразу связался с отличным тренером Грантом Робертсом, который преображает людей. Мы составили план, и я сказал, что наберу столько мышечной массы, сколько смогу. Однако я не стал проходить школу супергероев Marvel, все-таки он бывший рестлер с проблемами зависимости, а я не хочу выглядеть как Джон Сина.