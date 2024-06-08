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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 279 оценок

Том Хендерсон: эмбарго на рецензии Shadow of the Erdtree спадет 18 июня - за три дня до релиза дополнения

AceTheKing
Новости

Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон сообщил о том, что по его данным эмбарго на дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring спадет 18 июня - за 3 дня до релиза дополнения.

В этот же день должны появиться рецензии и оценки дополнения от различных изданий. По всей видимости студия FromSoftware уверена в качестве предстоящего дополнения, раз решила позволить опубликовать рецензии за несколько дней до релиза.

Выход дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring состоится 21 июня на PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf
В этот же день должны появиться рецензии и оценки дополнения от различных изданий.

Которые разумеется проплачены и будут создавать три дня подряд хвалебные отзывы, мотивируя к покупке? Настоящие отзывы - это когда тысячи игроков получат доступ к игре, а не вот это вот всё.

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