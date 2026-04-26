В экранизации Elden Ring используют реквизит из других проектов и фанаты находят это ироничным

В сети продолжают появляться новые фото со съемочной площадки экранизации Elden Ring от студии A24. Ранее утекли снимки с Марикой и Мерзким Пожирателем, а также кадры улиц Лейнделла, заполненных стражниками и горожанами. Фанаты, вооружившись лупой, тут же принялись анализировать каждую деталь. И, кажется, они раскопали не просто сюжетные намеки, но и забавный факт о производстве: часть реквизита... была позаимствована из других проектов.

Особое внимание привлек шлем рыцаря Лейнделла - головной убор с длинным забралом. Зоркие фанаты быстро заметили, что его основа практически идентична шлему одного из рыцарей из вступительной серии сериала "Дом Дракона". Судя по всему, создатели фильма просто обновили пропс, добавив сверху плюмаж и украшения.

Хотя повторное использование и переработка старых бутафорских предметов - обычная практика в киноиндустрии, фанаты FromSoftware нашли в этом особую иронию. Игроки мгновенно вспомнили, что сама FromSoftware печально известна своей любовью к "экономии ресурсов": студия годами использует одни и те же анимации, текстуры и даже целых врагов в своих играх - от Demon's Souls до Elden Ring.

Несмотря на насмешки, фанаты скорее рады такому подходу: он вселяет надежду, что фильм действительно будет передан духу оригинала. Остается лишь ждать, появится ли в картине легендарная анимация поднятия по лестнице или фирменная походка "Погасшего".