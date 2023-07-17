В Elden Ring нашли неиспользуемых NPC, которых могут вернуть в игру через DLC ©

Датамайнер под ником ZullieTheWitch недавно решил вновь исследовать внутренние игровые активы Elden Ring. Проект студии FromSoftware всегда славился богатым содержимым, которое было надежно скрыто от глаз простых игроков, однако недавняя находка действительно удивляет. Энтузиасту удалось обнаружить в файлах игры неиспользуемых NPC, которых разработчики еще могут включить обратно в игру.

Как сообщает датамайнер, ему удалось обнаружить в Elden Ring несколько неиспользуемых NPC, которые были почти полностью удалены из игры. В файлах хардкорного ролевого экшена остались лишь крошечные кусочки доказательств того, что они вообще существовали. Тем не менее ZullieTheWitch удалось выяснить, что эти неигровые персонажи появились в коде игры совсем недавно. Их функционал далек от завершенной формы, но для них разработчики успели прописать диалоги, события и даже модели.

Автор находки предполагает, что у игроков еще есть шанс увидеть завершенные версии NPC. Вероятно, разработчики найдут им место в дополнении под названием "Shadow of the Erdtree". DLC было анонсировано в феврале этого года, однако с тех пор официальной информации больше не поступало.