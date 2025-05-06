В Elden Ring появится новый контент в этом году: FromSoftware готовит обновление для всех платформ

В прошлом году японская студия FromSoftware выпустила сюжетное расширение для Elden Ring, и казалось, что на этом поддержка хардкорного ролевого экшена логически подошла к концу. Однако проект 2022 года вновь оказался в центре внимания благодаря анонсу релиза на грядущей консоли Nintendo Switch 2. И, как выяснилось, разработчики готовят не просто порт, но и контентное обновление, которое будет доступно и на других платформах — пусть, возможно, и за отдельную плату.
На мероприятии FromSoftware Games Event Spring 2025, прошедшем в Токио, были представлены новые детали издания Elden Ring: Tarnished Edition для Switch 2. В его состав войдут две новые игровые классы — «Рыцарь Старейшин» и «Тяжёлый рыцарь». Подробности об их характеристиках пока неизвестны, но предполагается, что последняя специализация сделает упор на защиту и устойчивость в бою. Кроме того, верный спутник игрока — дух-скакун Поток — получит возможность изменения внешнего вида: будет доступно сразу три варианта облика. Также ожидается добавление четырёх новых наборов доспехов, оружия и боевых навыков.
Контент поступит на остальные платформы в виде комплекта Tarnished Pack, который, по предварительной информации, будет распространяться как отдельная загрузка. Пока не ясно, будет ли это обновление бесплатным или же станет мини-DLC с символической ценой. По масштабу новый контент сравнивают с бонусами цифровых делюкс-изданий: он незначительный, но приятный для поклонников.
Издание Elden Ring: Tarnished Edition, включающее всё перечисленное, выйдет в течение 2025 года.
Убрали бы лучше Easy Anti-Cheat свой. Снижает производительность до 20%. А читеры уже давно умеют его обходить. Получается, что простым игрокам тупо урон по фпс. Проверял на пиратке, фпс значительно выше в тех же местах. И оптимизировали бы RayTracing. Он картинку получше делает, но фпс в насыщенных локациях типа Грозового Холма убивает в 2 раза.
Вспомни как фромы на полгода или более оставили дарк соулсы без онлайна, им шибко пофигу на онлайн поддержку, выкатили 1 раз и все.
Как же обидно за секиро который ни единого обновления нового контента не получил(
И за отсутствие BloodBorne на ПК
Вот и повод третий раз перепройти ❤️
Надеюсь будет бесплатным
А может даже сервера починят, недели три как лежат.
Недели три как лежат в россии благодаря ркн, в остальных странах всё ок.
У меня всё норм - играю каждый день без проблем....
блин-блинский(
как же задрал этот элден ринг, дайте ему как дарку умереть