В Elden Ring появится новый контент в этом году: FromSoftware готовит обновление для всех платформ

В прошлом году японская студия FromSoftware выпустила сюжетное расширение для Elden Ring, и казалось, что на этом поддержка хардкорного ролевого экшена логически подошла к концу. Однако проект 2022 года вновь оказался в центре внимания благодаря анонсу релиза на грядущей консоли Nintendo Switch 2. И, как выяснилось, разработчики готовят не просто порт, но и контентное обновление, которое будет доступно и на других платформах — пусть, возможно, и за отдельную плату.

На мероприятии FromSoftware Games Event Spring 2025, прошедшем в Токио, были представлены новые детали издания Elden Ring: Tarnished Edition для Switch 2. В его состав войдут две новые игровые классы — «Рыцарь Старейшин» и «Тяжёлый рыцарь». Подробности об их характеристиках пока неизвестны, но предполагается, что последняя специализация сделает упор на защиту и устойчивость в бою. Кроме того, верный спутник игрока — дух-скакун Поток — получит возможность изменения внешнего вида: будет доступно сразу три варианта облика. Также ожидается добавление четырёх новых наборов доспехов, оружия и боевых навыков.

Контент поступит на остальные платформы в виде комплекта Tarnished Pack, который, по предварительной информации, будет распространяться как отдельная загрузка. Пока не ясно, будет ли это обновление бесплатным или же станет мини-DLC с символической ценой. По масштабу новый контент сравнивают с бонусами цифровых делюкс-изданий: он незначительный, но приятный для поклонников.

Издание Elden Ring: Tarnished Edition, включающее всё перечисленное, выйдет в течение 2025 года.