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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 836 оценок

В Elden Ring появится новый контент в этом году: FromSoftware готовит обновление для всех платформ

Gutsz Gutsz

В прошлом году японская студия FromSoftware выпустила сюжетное расширение для Elden Ring, и казалось, что на этом поддержка хардкорного ролевого экшена логически подошла к концу. Однако проект 2022 года вновь оказался в центре внимания благодаря анонсу релиза на грядущей консоли Nintendo Switch 2. И, как выяснилось, разработчики готовят не просто порт, но и контентное обновление, которое будет доступно и на других платформах — пусть, возможно, и за отдельную плату.

На мероприятии FromSoftware Games Event Spring 2025, прошедшем в Токио, были представлены новые детали издания Elden Ring: Tarnished Edition для Switch 2. В его состав войдут две новые игровые классы — «Рыцарь Старейшин» и «Тяжёлый рыцарь». Подробности об их характеристиках пока неизвестны, но предполагается, что последняя специализация сделает упор на защиту и устойчивость в бою. Кроме того, верный спутник игрока — дух-скакун Поток — получит возможность изменения внешнего вида: будет доступно сразу три варианта облика. Также ожидается добавление четырёх новых наборов доспехов, оружия и боевых навыков.

Контент поступит на остальные платформы в виде комплекта Tarnished Pack, который, по предварительной информации, будет распространяться как отдельная загрузка. Пока не ясно, будет ли это обновление бесплатным или же станет мини-DLC с символической ценой. По масштабу новый контент сравнивают с бонусами цифровых делюкс-изданий: он незначительный, но приятный для поклонников.

Издание Elden Ring: Tarnished Edition, включающее всё перечисленное, выйдет в течение 2025 года.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
CKyHC2

Убрали бы лучше Easy Anti-Cheat свой. Снижает производительность до 20%. А читеры уже давно умеют его обходить. Получается, что простым игрокам тупо урон по фпс. Проверял на пиратке, фпс значительно выше в тех же местах. И оптимизировали бы RayTracing. Он картинку получше делает, но фпс в насыщенных локациях типа Грозового Холма убивает в 2 раза.

4
Lady_Leda

Вспомни как фромы на полгода или более оставили дарк соулсы без онлайна, им шибко пофигу на онлайн поддержку, выкатили 1 раз и все.

1
IbruhmanI

Как же обидно за секиро который ни единого обновления нового контента не получил(

AlexFoRestor

И за отсутствие BloodBorne на ПК

lDjazZy

Вот и повод третий раз перепройти ❤️

YuReI_138

Надеюсь будет бесплатным

plotva85

А может даже сервера починят, недели три как лежат.

создатель русского репа

Недели три как лежат в россии благодаря ркн, в остальных странах всё ок.

1
Lvinomord

У меня всё норм - играю каждый день без проблем....

1
plotva85 создатель русского репа

блин-блинский(

Данила Бродский

как же задрал этот элден ринг, дайте ему как дарку умереть