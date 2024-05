В Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет не так много концовок, как в базовой игре

FromSoftware назвала Elden Ring: Shadow of the Erdtree самым большим расширением в своей истории, и хотя это означает, что оно будет наполнено большим количеством нового контента - например, более 10 новых боссов и новая карта, превышающая по размерам зону Лимгрейв в базовой игре, - чего нам следует ожидать в отношении концовок? По словам геймдиректора Хидетаки Миядзаки, хотя концовок будет несколько, не стоит ожидать их такого количества, как в базовой игре.

Как сообщает MP1st, в недавнем интервью китайскому изданию zhuanlan-zhihu Миядзаки подтвердил, что в Shadow of the Erdtree будет не так много концовок, как в базовой игре, хотя игрокам все же придется "сделать выбор" в расширении. В Elden Ring, разумеется, было шесть возможных концовок.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC. Это будет первое и единственное расширение Elden Ring, хотя FromSoftware не исключила возможности появления сиквела.