В Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет не так много концовок, как в базовой игре

FromSoftware назвала Elden Ring: Shadow of the Erdtree самым большим расширением в своей истории, и хотя это означает, что оно будет наполнено большим количеством нового контента - например, более 10 новых боссов и новая карта, превышающая по размерам зону Лимгрейв в базовой игре, - чего нам следует ожидать в отношении концовок? По словам геймдиректора Хидетаки Миядзаки, хотя концовок будет несколько, не стоит ожидать их такого количества, как в базовой игре.
Как сообщает MP1st, в недавнем интервью китайскому изданию zhuanlan-zhihu Миядзаки подтвердил, что в Shadow of the Erdtree будет не так много концовок, как в базовой игре, хотя игрокам все же придется "сделать выбор" в расширении. В Elden Ring, разумеется, было шесть возможных концовок.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC. Это будет первое и единственное расширение Elden Ring, хотя FromSoftware не исключила возможности появления сиквела.
Меня лично, количество концовок не шибко интересует. В таких играх финал не особо важная часть как по мне. Да и зачастую концовки у фромов это катсцены на полторы минуты и все как бы.. Титры) самое важное у них это наполнение мира. Разнообразие биомов. Замки, города, подземелья и т.д.
В ЭР 3 разные концовки(+3 версии дефолтной концовки, которые отличаются лишь цветом), поэтому, я думаю, что в длс будет всего пара концовок
это ты так думаешь. по факту в игре 6 концовок ибо для каждой кроме основной нужно сделать разные квесты
Ну если их будет хотя бы 3-4, что бы хоть одна из них секретная - вообще будет прекрасно.
Если учесть что в ER всего было 12 основных боссов, а тут они готовят 10, то, скорее всего, новое ДЛС, будет по размеру чуть меньше, чем вторая игра)
Удивлен тому, что они не стали это ДЛС называть ER2 и продавать как отдельную игру, хотя вполне могли бы