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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 332 оценки

В Elden Ring скоро выйдет обновление

mashalle
Новости

X-аккаунт Elden Ring сообщил о том, что 20 июня выйдет обновление, которое добавит в игру несколько новых функций, исправит некоторые ошибки и изменит баланс, а также выйдет патч первого дня для Shadow of the Erdtree.

Новые возможности инвентаря:

  • Вновь полученные предметы будут отмечены знаком «!». -
  • Добавлена ​​новая вкладка «Последние предметы» для просмотра недавно полученных предметов.

Новые возможности пула призыва:

  • Активные пулы призыва теперь будут перенесены в NG+.
  • Отдельные пулы призыва теперь можно включать/отключать в недавно добавленном меню функций карты. При использовании Маленького золотого чучела будут выбраны только активные пулы призыва.

Новые прически:

  • В игру добавлено пять новых причесок. Их можно выбрать во время создания персонажа, с помощью подставки для облачного зеркала или с помощью функции возрождения Ренналы.

Другие функции также будут включены в то же обновление, которое выйдет 20 июня. Недавно стали известны системные требования грядущего дополнения.

1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kenn1y

Причёски это хорошо, побольше с такой челкой и распушенные.

3
Квасилич

Еще б побольше меток для карты добавили)

2
Taga_m

Единственная игра которую я прошел 4 раза и играю в 5, другие только 1 раз проходил до конца.

-1
Kenn1y

Так тут только геймплей, фактически нет повествования, шикарные локации, при хорошем билде думать не надо, поэтому можно проходить много раз.

0
Taga_m Kenn1y

Игра затягивает конкретно, как наркотик, начинаешь играть и не отпускает. Когда в первый раз начал играть в Dark Souls я подумал да ну его и удалил игру, не смог игру понять, про игру много писали в интернете и через время скачал заново и начал проходить, тогда меня затянуло конкретно в мир Souls игр.

0
Kenn1y Taga_m

Мне только Elden Ring понравилась, остальные не то, ну и ещё Bloodborne по стилистике, но все остальное у ним так себе, дизайн персонажей так вообще треш, а так, ещё ремейк Demon‘s Souls хорош, но постоянно бегать по карте надоедает.

-1