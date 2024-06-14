В Elden Ring скоро выйдет обновление

X-аккаунт Elden Ring сообщил о том, что 20 июня выйдет обновление, которое добавит в игру несколько новых функций, исправит некоторые ошибки и изменит баланс, а также выйдет патч первого дня для Shadow of the Erdtree.
Новые возможности инвентаря:
- Вновь полученные предметы будут отмечены знаком «!». -
- Добавлена новая вкладка «Последние предметы» для просмотра недавно полученных предметов.
Новые возможности пула призыва:
- Активные пулы призыва теперь будут перенесены в NG+.
- Отдельные пулы призыва теперь можно включать/отключать в недавно добавленном меню функций карты. При использовании Маленького золотого чучела будут выбраны только активные пулы призыва.
Новые прически:
- В игру добавлено пять новых причесок. Их можно выбрать во время создания персонажа, с помощью подставки для облачного зеркала или с помощью функции возрождения Ренналы.
Другие функции также будут включены в то же обновление, которое выйдет 20 июня. Недавно стали известны системные требования грядущего дополнения.
Причёски это хорошо, побольше с такой челкой и распушенные.
Еще б побольше меток для карты добавили)
Единственная игра которую я прошел 4 раза и играю в 5, другие только 1 раз проходил до конца.
Так тут только геймплей, фактически нет повествования, шикарные локации, при хорошем билде думать не надо, поэтому можно проходить много раз.
Игра затягивает конкретно, как наркотик, начинаешь играть и не отпускает. Когда в первый раз начал играть в Dark Souls я подумал да ну его и удалил игру, не смог игру понять, про игру много писали в интернете и через время скачал заново и начал проходить, тогда меня затянуло конкретно в мир Souls игр.
Мне только Elden Ring понравилась, остальные не то, ну и ещё Bloodborne по стилистике, но все остальное у ним так себе, дизайн персонажей так вообще треш, а так, ещё ремейк Demon‘s Souls хорош, но постоянно бегать по карте надоедает.