В сеть утекла полная карта дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring

Как и предупреждали разработчики из студии FromSoftware, в социальных сетях и на форумах с огромной скоростью начинают распространяться различные спойлеры к ожидаемому сюжетному расширению для Elden Ring. Дополнение Shadow of the Erdtree для хардкорной ролевой игры добавит новую область для исследования, опасных врагов, уникальных боссов и дополнительную сюжетную историю. Насколько огромной получилась добавленная область, можно узнать уже сейчас благодаря утечке, которая раскрывает карту Shadow of the Erdtree.

Сообщается, что в сети появился скриншот игровой карты из Elden Ring, на котором изображена полностью открытая карта предстоящего дополнения. Иллюстрация позволяет в полной мере оценить размер новой области со всеми ключевыми местами, включая места благодати, подземелья и многое другое.

Ещё в начале года геймдизайнер игры Хидэтака Миядзаки предупреждал, что в Elden Ring: Shadow of the Erdtree игроков ждет область по размерам равная половине Междуземья, которое занимает большую часть игровой зоны оригинальной игры. Судя по всему, разработчик не преувеличивал, и игроков действительно ждет самая масштабная зона, которую только добавляли в DLC. При этом опубликованная карта Земли Теней не отражает полного масштаба, так как важно учитывать ландшафт территории, извилистые пути и секретные области для исследования.

Дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет доступно для игры на ПК и консолях 21 июня. Напомним, ранее разработчики в честь надвигающегося запуска DLC вспоминали самый первый мем по игре и сделали его каноном.