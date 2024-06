В сети появились новые скриншоты и геймплей из Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Сегодня состоялась трансляция Red Bull Levels, в ходе которой FromSoftware разрешила стримерам Elajjaz и MissMikkaa продемонстрировать новые геймплейные кадры из предстоящего Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

В видео были показаны новые типы оружия, снаряжение и враги, а также в нём сразились с одним из боссом - Божественным зверем. Так же в сети появились новые скриншоты, на которых демонстрируются локации из дополнения.

Исследование локаций:

Битва с боссом:

Исследование подземелья:

Релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring состоится 21 июня на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Обзоры на DLC появятся уже 18 июня. 20 июня для игры выйдет патч, в котором разработчики добавят вкладку для недавних предметов, новые прически и ряд других нововведений и исправлений.