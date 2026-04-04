В сети появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Elden Ring" с Храмом Марики

В сети появились первые кадры, которые, предположительно, демонстрирует часть декораций грядущей экранизации ролевой игры Elden Ring от FromSoftware. Проект находится в разработке студии A24 под руководством режиссёра Алекса Гарленда (Аннигиляция, Гражданская война).

Кадры, опубликованные аккаунтом ThroxTV (предположительно, из Великобритании), показывает архитектурное сооружение на пустынном зеленом поле. Фанаты почти единогласно узнали Церковь Марики из игры - стилистика и характерная статуя совпадают практически полностью. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, наблюдатели отмечают высокое качество постройки, что делает версию с ИИ-подделкой маловероятной.

Особый восторг у комментаторов вызвала найденная рядом высокая конструкция, напоминающая столбы из Замогилья, на которых в игре обычно висят (и кричат) несчастные души.

О работе над фильмом "Elden Ring" было объявлено в прошлом году. Гарленд выступает сценаристом и режиссером, производством занимаются A24 и Bandai Namco. С тех пор проект не давал о себе громких новостей, поэтому тихий ход съемок фанаты встретили с большим энтузиазмом. Многие уже называют эту адаптацию потенциально лучшим переносом видеоигры на экран после "Соника 3".