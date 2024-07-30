В свежем патче 1.13 для Elden Ring устранили несколько десятков багов и переработали баланс

После успешного выхода сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring, студия FromSoftware продолжает внимательно следить за отзывами игроков. Многие пользователи все еще встречают неприятные баги, как в оригинальной игре, так и в DLC. Свежее обновление для хардкорной RPG призвано устранить большинство из обнаруженных ошибок.
В общей сложности обновление под номером 1.13 для Elden Ring включает в себя более 20 исправлений, связанных с багами локаций, эффектами оружия и многим другим. Патч в первую очередь посвящен исправлениям ошибок, однако вместе с этим был улучшен баланс игрового процесса. Вот самое главное, что было изменено или исправлено в свежем патче:
- Увеличен урон от обычных атак для следующих типов оружия: легкие большие мечи, задние клинки, рукопашные искусства, звериные когти.
- Увеличен урон от атак двойным оружием для следующих типов оружия: прямые мечи, ударные мечи, изогнутые мечи, катаны, копья, кнуты, кулаки, когти.
- Увеличен урон от метательных атак «Когтей ночи».
- Уменьшено окно неуязвимости при отступлении, когда экипированы Талисман перьев Изящного Крусибла или Талисман всех Крусиблов.
- Увеличены статы и статус следующих NPC, которые могут быть призваны в некоторых зонах: Рыцарь Иглы Леда, Рыцарь Чистой Крови Ансбах, Тиолье.
- Увеличена сила атаки и отрицание урона вызываемых духов, за исключением Мимической слезы, когда Благословение пепла почитаемого духа находится на уровне [5] или выше.
- Увеличена сила атаки и отрицание урона вызываемых духов, за исключением Мимической слезы, при повышении уровня до «+8» или выше.
- Скорректировано расположение знаков вызова NPC в некоторых зонах боя с боссами.
- Изменены знаки вызова NPC в некоторых боях с боссами, чтобы пользователь мог вызывать NPC, просто нажав кнопку действия один раз.
- Исправлена ошибка, из-за которой урон некоторых обычных атак Dark Moon Greatsword был ниже, чем предполагалось.
- Исправлено отображение меню атрибутов физической атаки оружия «Warpick».
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые атаки оружия «Swift Spear» отличались от ожидаемых по силе, движению урона и времени генерации хитбоксов.
Также были внесены другие исправления и улучшен баланс оружия, а также используемых навыков. Полный список изменений доступен на сайте.
Ко всему прочему, разработчики Elden Ring устранили баг на ПК, из-за которого "Качество сглаживания" непреднамеренно устанавливалось на «Высокое» при каждом перезапуске игры. В следующем обновлении авторы хотят устранить просадки FPS в некоторых локациях на PS5, а также улучшить производительность на ПК.
Хотя бы перевод редактируй перед тем как выложить, отвратительно читать.
В следующем патче добавят уровни сложности:-)
Ты все проспал их уже добавили без патча был хард с патчем средний а сейчас легкий.
Странно почему бафнули всех духов кроме слезы, как будто намекают, что другими никто из любителей "билдов" с духами и не пользуется
Слеза и так достаточно сильная, учитывая что она твои статы юзает
Хмм, да не ужели, а я то думал, почему всем умельцам билдерам духов на..й не нужны другие духи. Оказывается вот почему
Более того. Слеза может использовать экипированные персонажем расходники. В неограниченных количествах. Создаешь один огромный горшок с гнилью и смотришь, как слеза таких штуки 3-4 кидает за бой. Весело.
А так, если абстрагироваться от мимика, еще норм Тихея, Поедатель отбросов и прах солдат с большими щитами. В отдельных случаях еще Латенна выдает хороший урон.
Поедателя можно в виде праха призывать, не знал. Вообще идея духов очень плохая, это худшее решение со стороны бабадзаки
В таком случае ты можешь отказаться от их использования. А кому-то норм. Кто-то будет использовать.
Это что то новенькое!))
У меня ванильная игра идёт отлично без просадок, а вот DLC изредка, но неприятно статтерит, как будто шейдеры на ходу компилирует. Решения так и не нашёл.
Круто!
Поздно аниматор, я уже прошел. Можешь удалять патч)
По поводу знаков призыва сюжетных персонажей, нужно было сразу делать нормально. Чего только знак на Бэйле стоит. Там его тяжело сразу найти, так как рептилия сразу влетает с 2 ног и засирает спецэффектами поляну. Гениально делать знак золотисто-желтого цвета, как и у молний.
Очень хочется, чтобы добавили наконец отдельный предмет, который позволяет красным влетать ко мне, когда я не знаю об этом! Когда я НЕ готов! Я не хочу пользоваться этим дурацким языком,с которым нужно ещё несколько предметов заюзать! Если я хочу пвп я специально готовлюсь и иду на арену, зачем мне тогда этот язык вообще!? Всю интригу вторжений испортили! Если чел не хочет, чтобы к нему влетали - пусть юзает соответствующий предмет.!
Аналогично с тем, что есть сейчас. В чем проблема юзать этот предмет и просто быть не готовым? И чем твой вариант кардинально будет отличаться? Что тебе надо сделать на 2-3 действия меньше?)
Есть колоссальная разница - я активирую язык и я знаю,что вторжение начинается примерно через 3-4 минуты..Когда ничего не делаешь - ты не знаешь в какой момент это произойдет - будет ли это вообще или не будет - так называемый эффект неожиданности .Это ощущение дорогого стоит.И одно такое вторжение в том же DS гораздо круче и эффектнее,чем здесь пока ты тупо не отлетишь..Нене вообще не то....
для пуси. мужики прошли до первого патча
скорострелы)
да- да, знаю я таких мужиков)