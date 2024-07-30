В свежем патче 1.13 для Elden Ring устранили несколько десятков багов и переработали баланс

После успешного выхода сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring, студия FromSoftware продолжает внимательно следить за отзывами игроков. Многие пользователи все еще встречают неприятные баги, как в оригинальной игре, так и в DLC. Свежее обновление для хардкорной RPG призвано устранить большинство из обнаруженных ошибок.

В общей сложности обновление под номером 1.13 для Elden Ring включает в себя более 20 исправлений, связанных с багами локаций, эффектами оружия и многим другим. Патч в первую очередь посвящен исправлениям ошибок, однако вместе с этим был улучшен баланс игрового процесса. Вот самое главное, что было изменено или исправлено в свежем патче:

Увеличен урон от обычных атак для следующих типов оружия: легкие большие мечи, задние клинки, рукопашные искусства, звериные когти.

Увеличен урон от атак двойным оружием для следующих типов оружия: прямые мечи, ударные мечи, изогнутые мечи, катаны, копья, кнуты, кулаки, когти.

Увеличен урон от метательных атак «Когтей ночи».

Уменьшено окно неуязвимости при отступлении, когда экипированы Талисман перьев Изящного Крусибла или Талисман всех Крусиблов.

Увеличены статы и статус следующих NPC, которые могут быть призваны в некоторых зонах: Рыцарь Иглы Леда, Рыцарь Чистой Крови Ансбах, Тиолье.

Увеличена сила атаки и отрицание урона вызываемых духов, за исключением Мимической слезы, когда Благословение пепла почитаемого духа находится на уровне [5] или выше.

Увеличена сила атаки и отрицание урона вызываемых духов, за исключением Мимической слезы, при повышении уровня до «+8» или выше.

Скорректировано расположение знаков вызова NPC в некоторых зонах боя с боссами.

Изменены знаки вызова NPC в некоторых боях с боссами, чтобы пользователь мог вызывать NPC, просто нажав кнопку действия один раз.

Исправлена ошибка, из-за которой урон некоторых обычных атак Dark Moon Greatsword был ниже, чем предполагалось.

Исправлено отображение меню атрибутов физической атаки оружия «Warpick».

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые атаки оружия «Swift Spear» отличались от ожидаемых по силе, движению урона и времени генерации хитбоксов.

Также были внесены другие исправления и улучшен баланс оружия, а также используемых навыков. Полный список изменений доступен на сайте.

Ко всему прочему, разработчики Elden Ring устранили баг на ПК, из-за которого "Качество сглаживания" непреднамеренно устанавливалось на «Высокое» при каждом перезапуске игры. В следующем обновлении авторы хотят устранить просадки FPS в некоторых локациях на PS5, а также улучшить производительность на ПК.