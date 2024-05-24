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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 186 оценок

Ведущий дизайнер Dark Souls 3: The Ringed City также работает над Shadow Of The Erdtree

monk70
Новости

Ведущий дизайнер Dark Souls 3 работал над дополнением Shadow of the Erdtree для Elden Ring в течение последних двух лет, что также соответствует времени, которое потребовалось для разработки Dark Souls 3 в целом. Судя по временным меткам, разработка DLC стартовала вскоре после первой годовщины игры.

Кроме того, ведущий дизайнер также работал над дополнениями Ashes of Ariandel и The Ringed City для Dark Souls 3. Хотя у Dark Souls 3 были свои недостатки, DLC были достаточно хороши, чтобы компенсировать их. Судя по безупречному прошлому послужному списку FromSoftware, до сих пор не было выпущено ни одного разочаровывающего DLC, и это хорошая новость для всех, кто его с нетерпением ждет.

Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня 2024 года.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Квасилич

"Хотя у Dark Souls 3 были свои недостатки, DLC были достаточно хороши, чтобы компенсировать их" - пардон, какие такие недостатки были у третьего Темнодушинска, которые компенсировали в дополнениях? Отсутствие пвп арены, ковенанта копий церкви и имбовой пары двуручников?) Лишь бы написать)

1
HarmfulVillius

Автор статьи, просто пес сутулый.

2
Lvinomord

Надеюсь не будет очередного Мидира, хотя кого я обманываю;))

1
Unicorling

Вместе с слезой справимся )

0
BblPy6aTop

ждем

0
dwemer101

да мы заметили сходство, да)

-1
Пользователь ВКонтакте

в третьем соусе лучше выглядит // Евгений Груздь

0
StrelitziaReg

а где сходства?

1
Пэцка Глазэк

контрол ц и контрол вэ называется работает, да. XD

-2