Ведущий дизайнер Dark Souls 3: The Ringed City также работает над Shadow Of The Erdtree

Ведущий дизайнер Dark Souls 3 работал над дополнением Shadow of the Erdtree для Elden Ring в течение последних двух лет, что также соответствует времени, которое потребовалось для разработки Dark Souls 3 в целом. Судя по временным меткам, разработка DLC стартовала вскоре после первой годовщины игры.
Кроме того, ведущий дизайнер также работал над дополнениями Ashes of Ariandel и The Ringed City для Dark Souls 3. Хотя у Dark Souls 3 были свои недостатки, DLC были достаточно хороши, чтобы компенсировать их. Судя по безупречному прошлому послужному списку FromSoftware, до сих пор не было выпущено ни одного разочаровывающего DLC, и это хорошая новость для всех, кто его с нетерпением ждет.
Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня 2024 года.
"Хотя у Dark Souls 3 были свои недостатки, DLC были достаточно хороши, чтобы компенсировать их" - пардон, какие такие недостатки были у третьего Темнодушинска, которые компенсировали в дополнениях? Отсутствие пвп арены, ковенанта копий церкви и имбовой пары двуручников?) Лишь бы написать)
Автор статьи, просто пес сутулый.
Надеюсь не будет очередного Мидира, хотя кого я обманываю;))
Вместе с слезой справимся )
ждем
да мы заметили сходство, да)
в третьем соусе лучше выглядит // Евгений Груздь
а где сходства?
контрол ц и контрол вэ называется работает, да. XD