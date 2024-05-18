Ведущий переводчик Dark Souls и Elden Ring считает, что Миядзаки хранит всю историю в своей голове

Давний переводчик Fromsoftware считает, что директор SoulsBorneRing хранит в своей голове все лакомые кусочки лора.



Ведущий переводчик Райан Моррис из студии локализации Frognation - имя, которое вы, возможно, не слышали раньше, но его отпечатки пальцев можно увидеть в переведенных версиях почти всех любимых Souls-игр - Demon's Souls, трилогии Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, Armored Core 6 и даже ремейка Demon's Souls.

Недавно Моррис принял участие в 398-м выпуске журнала Edge, чтобы рассказать о том, как Fromsoft создает миры, которые заставляют игроков вникать в мелкие детали, описания предметов, кажущиеся случайными строчки. "Одна из главных идей, которая легла в основу дизайна этих игр, заключается в том, чтобы иметь бесшовный опыт и делать все возможное, чтобы это не было похоже на игру", - говорит Моррис, указывая на нестандартный мультиплеер студии, который позволяет "больше ролеплея, больше погружения и, надеюсь, больше эмоций".

"В играх FromSoftware есть идея не рассказывать всю историю линейно, не рассказывать о каждой фактической детали мира. Мне кажется, что история существует только в воображении Миядзаки - я не думаю, что она записана в канон для справки", - смеется Моррис, хотя в этом есть доля правды - в разорванных мирах Fromsoft есть потерянная история, противоречивые записи и знания, которые никогда не достанутся игроку.



"Большую часть информации приходится добывать из всех дополнительных материалов, которые можно просмотреть, читая описания предметов. Это чувство самопознания, если оно сделано хорошо, может действительно сработать", - продолжает он.