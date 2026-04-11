Ветеран Capcom объяснил, почему Elden Ring выглядит впечатляюще даже рядом с современными играми

Легендарный художник Capcom Акира «Akiman» Ясуда поделился своим мнением о визуальном стиле Elden Ring и объяснил, почему игра продолжает выглядеть впечатляюще даже на фоне более технологичных проектов.

Поводом для обсуждения стало сравнение графики Elden Ring с современными играми, такими как Crimson Desert. По словам Ясуды, секрет привлекательности проекта FromSoftware заключается не в максимальной детализации, а в грамотном балансе между реализмом и художественным стилем.

Художник отметил, что при повышении уровня графической детализации зрителю остаётся всё меньше пространства для воображения. В Elden Ring же разработчики специально контролируют уровень визуальной точности в разных сценах, благодаря чему игроки продолжают активно «достраивать» картину мира в своей голове.

Ясуда также обратил внимание на использование художественного приёма атмосферной перспективы. Этот метод помогает создать ощущение глубины пространства: объекты на дальнем плане становятся менее контрастными и детализированными, что усиливает ощущение масштабности окружающего мира.

По мнению ветерана индустрии, именно такое сочетание художественных решений делает мир Elden Ring особенно выразительным. Он отметил, что подобный подход и есть показатель настоящего мастерства в визуальном дизайне игр.

Несмотря на то что проект вышел несколько лет назад, его стиль продолжает оставаться актуальным и успешно конкурирует с новыми релизами, которые делают ставку на максимально реалистичную графику.