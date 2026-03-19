Владелец FromSoftware получил нового инвестора с неоднозначной репутацией

Японский медиахолдинг Kadokawa, которому принадлежит студия FromSoftware — создатель Dark Souls и Elden Ring — привлёк нового крупного инвестора. Фонд Oasis Management приобрёл около 8,86% акций компании.

В самой Oasis заявили, что инвестиция сделана для участия в «важных предложениях», намекая на возможное влияние на стратегию Kadokawa. Подробности этих инициатив пока не раскрываются.

Однако внимание к сделке привлекла репутация инвестора. Более десяти лет назад Oasis прославилась спорным предложением для Nintendo: тогда фонд предлагал активнее развивать мобильные игры и внедрять микротранзакции, включая идею взимать небольшую плату за внутриигровые улучшения — например, за более высокий прыжок персонажа Mario. Это заявление вызвало широкую критику в индустрии.

С тех пор рынок изменился: Nintendo действительно вышла на мобильные платформы и добилась там успеха, хотя и не реализовала столь радикальные идеи монетизации.

Теперь участие Oasis в капитале Kadokawa может означать новые предложения по развитию бизнеса, включая возможные изменения в подходах к играм и их монетизации. Пока неясно, насколько сильным будет влияние инвестора, но сам факт сделки уже вызвал обсуждения среди игроков и аналитиков.