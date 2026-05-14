Выход Elden Ring и The Duskbloods для Switch 2 по-прежнему запланирован на 2026 год

Kadokawa официально подтвердила, что выход Elden Ring для Nintendo Switch 2 не был отложен. Эта информация появилась в отчёте компании за последний финансовый год, закончившийся 31 марта, в котором японский издатель подтвердил, что игра, наряду с The Duskbloods, также анонсированной для новой консоли Nintendo, по-прежнему запланирована к выпуску в 2026 году.
В документе Kadokawa рассматривает эти две игры как фундаментальные стратегические проекты, делая ставку на них для укрепления глобального присутствия бренда и расширения международной пользовательской базы. Эти инвестиции не случайны: компания прогнозирует рост выручки в текущем году, оценивая оборот в 31,2 миллиарда иен. Операционная прибыль, с другой стороны, предположительно снизится до 4,5 миллиарда иен, что является прямым отражением масштабного инвестиционного цикла, который компания решила провести.
Недавно завершившийся финансовый год был непростым для Kadokawa. Компания зафиксировала выручку в размере 29,78 миллиарда иен и операционную прибыль в размере 7,54 миллиарда иен, но оба показателя демонстрируют снижение по сравнению с предыдущим годом. Выручка упала на 11,4%, а операционная прибыль — на 20,9%. Согласно собственному отчёту компании, сокращение в значительной степени объясняется базовым эффектом предыдущего года, который был обусловлен исключительными результатами Elden Ring и его DLC, эталоном, который трудно превзойти.
Чтобы компенсировать ситуацию и вернуть показатели на восходящую траекторию, Kadokawa делает ставку на значительный объем релизов. В ближайшем будущем ожидается 27 новых игр для ПК и консолей, а также 4 новых мобильных проекта.
В сфере собственных студий Spike Chunsoft планирует запускать проекты, связанные с устоявшимися франшизами, в первую очередь с Danganronpa. В мобильном сегменте стратегия предполагает использование привлекательности интеллектуальной собственности, связанной с самыми популярными аниме-сериалами.
Стоит напомнить, что Kadokawa, материнская компания FromSoftware, недавно попала в поле зрения скандального инвестора, что породило спекуляции о будущем компании. На данный момент, по крайней мере, что касается Elden Ring and The Duskbloods на Nintendo Switch 2, график выхода игр остаётся неизменным.
От того, что они больше игр выпустят ни количество геймеров не тем боле наличие у них времени не добавится.