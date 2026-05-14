Выход Elden Ring и The Duskbloods для Switch 2 по-прежнему запланирован на 2026 год

Kadokawa официально подтвердила, что выход Elden Ring для Nintendo Switch 2 не был отложен. Эта информация появилась в отчёте компании за последний финансовый год, закончившийся 31 марта, в котором японский издатель подтвердил, что игра, наряду с The Duskbloods, также анонсированной для новой консоли Nintendo, по-прежнему запланирована к выпуску в 2026 году.

В документе Kadokawa рассматривает эти две игры как фундаментальные стратегические проекты, делая ставку на них для укрепления глобального присутствия бренда и расширения международной пользовательской базы. Эти инвестиции не случайны: компания прогнозирует рост выручки в текущем году, оценивая оборот в 31,2 миллиарда иен. Операционная прибыль, с другой стороны, предположительно снизится до 4,5 миллиарда иен, что является прямым отражением масштабного инвестиционного цикла, который компания решила провести.

Недавно завершившийся финансовый год был непростым для Kadokawa. Компания зафиксировала выручку в размере 29,78 миллиарда иен и операционную прибыль в размере 7,54 миллиарда иен, но оба показателя демонстрируют снижение по сравнению с предыдущим годом. Выручка упала на 11,4%, а операционная прибыль — на 20,9%. Согласно собственному отчёту компании, сокращение в значительной степени объясняется базовым эффектом предыдущего года, который был обусловлен исключительными результатами Elden Ring и его DLC, эталоном, который трудно превзойти.

Чтобы компенсировать ситуацию и вернуть показатели на восходящую траекторию, Kadokawa делает ставку на значительный объем релизов. В ближайшем будущем ожидается 27 новых игр для ПК и консолей, а также 4 новых мобильных проекта.

В сфере собственных студий Spike Chunsoft планирует запускать проекты, связанные с устоявшимися франшизами, в первую очередь с Danganronpa. В мобильном сегменте стратегия предполагает использование привлекательности интеллектуальной собственности, связанной с самыми популярными аниме-сериалами.

Стоит напомнить, что Kadokawa, материнская компания FromSoftware, недавно попала в поле зрения скандального инвестора, что породило спекуляции о будущем компании. На данный момент, по крайней мере, что касается Elden Ring and The Duskbloods на Nintendo Switch 2, график выхода игр остаётся неизменным.