Elden Ring 25.02.2022
8.2 2 080 оценок

Выпущен мод Resurrection для Elden Ring, направленный на улучшение игровых механик и баланса

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R_Mor
Новости

Моддер Valthryn поделился новым модом для Elden Ring, который называется Elden Ring Resurrection. Этот мод вносит изменения и улучшения в геймплей игры, прогрессию снаряжения и анимацию. Кроме того, он привносит совершенно новые игровые механики и дополнительную пользовательскую камеру.

Желающие могут скачать Elden Ring Resurrection отсюда. Ниже вы также можете ознакомиться с его ключевыми особенностями.

  • Улучшена механика отклонения, особенно для малых щитов и оружия
  • Значительные балансные изменения всех анимаций боя игрока (наборы движений оружия, наборы движений кастов и умений оружия)
  • Многоразовые камни мрака
  • Переработанные и улучшенные талисманы, включая новые варианты и совершенно новая функциональность - больше никаких бесполезных или устаревших талисманов!
  • Перебалансировка одежды и доспехов - скорректированы значения веса и поглощения для всего, что вы надеваете на свое тело
  • Уникальные эффекты брони, применяемые ко всем комплектам одежды и доспехов, от простого увеличения статов до сложных эффектов, усиливающихся по мере сражения
  • Функциональность заклинательного меча (Quick Casting) - оружие правой руки теперь обладает полной функциональностью заклинания при правильной прокачке персонажа
  • Улучшение магии - Баланс всех заклинаний, включая урон, затраты FP/стамины и время жизни заклинаний, был скорректирован.
  • Пересмотр экономики магии - больше не нужно пить из синих колб или ждать регенерации! ФП теперь восстанавливается при успешных атаках атакующими спелами и заклинаниями, причем у каждого свои параметры регенерации.
  • Скорректирована механика боя с боссами, включая сами знаете кого
  • Скорректировано масштабирование врагов по всей игре
  • Улучшены расходные материалы - улучшены улучшения талисманов для расходных материалов, перебалансированы эффекты смазки, которые не рассеиваются при переключении оружия, и т. д.
  • Перебалансированы великие руны - Годрик и Моргот больше не обладают единственными хорошими рунами
  • Новая прогрессия снаряжения НГ+
ПК
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