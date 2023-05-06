Выпущен мод Resurrection для Elden Ring, направленный на улучшение игровых механик и баланса

Моддер Valthryn поделился новым модом для Elden Ring, который называется Elden Ring Resurrection. Этот мод вносит изменения и улучшения в геймплей игры, прогрессию снаряжения и анимацию. Кроме того, он привносит совершенно новые игровые механики и дополнительную пользовательскую камеру.
Желающие могут скачать Elden Ring Resurrection отсюда. Ниже вы также можете ознакомиться с его ключевыми особенностями.
- Улучшена механика отклонения, особенно для малых щитов и оружия
- Значительные балансные изменения всех анимаций боя игрока (наборы движений оружия, наборы движений кастов и умений оружия)
- Многоразовые камни мрака
- Переработанные и улучшенные талисманы, включая новые варианты и совершенно новая функциональность - больше никаких бесполезных или устаревших талисманов!
- Перебалансировка одежды и доспехов - скорректированы значения веса и поглощения для всего, что вы надеваете на свое тело
- Уникальные эффекты брони, применяемые ко всем комплектам одежды и доспехов, от простого увеличения статов до сложных эффектов, усиливающихся по мере сражения
- Функциональность заклинательного меча (Quick Casting) - оружие правой руки теперь обладает полной функциональностью заклинания при правильной прокачке персонажа
- Улучшение магии - Баланс всех заклинаний, включая урон, затраты FP/стамины и время жизни заклинаний, был скорректирован.
- Пересмотр экономики магии - больше не нужно пить из синих колб или ждать регенерации! ФП теперь восстанавливается при успешных атаках атакующими спелами и заклинаниями, причем у каждого свои параметры регенерации.
- Скорректирована механика боя с боссами, включая сами знаете кого
- Скорректировано масштабирование врагов по всей игре
- Улучшены расходные материалы - улучшены улучшения талисманов для расходных материалов, перебалансированы эффекты смазки, которые не рассеиваются при переключении оружия, и т. д.
- Перебалансированы великие руны - Годрик и Моргот больше не обладают единственными хорошими рунами
- Новая прогрессия снаряжения НГ+