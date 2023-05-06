Выпущен мод Resurrection для Elden Ring, направленный на улучшение игровых механик и баланса ©

Моддер Valthryn поделился новым модом для Elden Ring, который называется Elden Ring Resurrection. Этот мод вносит изменения и улучшения в геймплей игры, прогрессию снаряжения и анимацию. Кроме того, он привносит совершенно новые игровые механики и дополнительную пользовательскую камеру.



Желающие могут скачать Elden Ring Resurrection отсюда. Ниже вы также можете ознакомиться с его ключевыми особенностями.