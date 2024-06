Выпуск манги Elden Ring приостановлен, чтобы автор мог спокойно поиграть в Shadow of the Erdtree

Создатель популярной манги Elden Ring приостанавливает производство, чтобы вместе со всеми поиграть в DLC Shadow of the Erdtree.

Одно из самых сложных условий работы в индустрии, связанной с играми, - это то, как трудно взять отпуск во время популярного релиза. Подозрительная по времени болезнь или неудачный визит к стоматологу - не самое лучшее решение, когда все на работе знают, что случилось.

Что ж, автор Elden Ring: Road to the Erdtree не оправдывается. Shadow of the Erdtree может стать самым ожидаемым расширением для видеоигр всех времен. По этой причине Elden Ring: Road to the Erdtree автор Никиити Тобита громко и гордо объявил, что в графике выхода манги будет небольшая задержка. Похоже, он хочет насладиться DLC так же, как и все остальные.

В сообщении на своем аккаунте X Тобита объявил, что после выхода 45-й главы манги Elden Ring он возьмет "перерыв". В частности, чтобы поиграть в Shadow of the Erdtree DLC.

Поклонники манги надеются, что это означает, что персонажи и сюжетные нити из DLC попадут в Road to the Erdtree. Некоторые даже напрямую спросили, не является ли перерыв в игре "исследовательской поездкой".

Для тех, кто не знаком с мангой Elden Ring, Road to the Erdtree предлагает читателям отправиться в уморительное путешествие по Междуземью. Это отход от более мрачного тона игры, в котором представлены более дерзкие версии персонажей, а в пересказ включены популярные мемы и внутренние шутки.