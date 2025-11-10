Вышел Elden Ring Reforged 2.0 - масштабный фанатский ремейк с кооперативом и новым контентом

Для Elden Ring вышло крупное обновление 2.0 амбициозной фанатской модификации под названием Elden Ring Reforged. Этот проект является комплексным переосмыслением оригинальной игры, вносящим правки в баланс, добавляющим контент и значительно расширяющим многопользовательские возможности.

Одним из ключевых изменений стала переработка баланса характеристик, оружия и умений, что теперь предоставляет игрокам больше свободы для создания разнообразных билдов. Модификация также вводит в игру новое подземелье The Serpentine Depths с уникальными противниками, свежих боссов, заклинания, оружие и дополнительные активности в открытом мире.

Появилась система Fortunes, которая позволяет формировать уникальный стиль прохождения за счет особых баффов и дебаффов. Важнейшим нововведением стала полноценная интеграция онлайн-компонента через кастомный сервер. Игрокам снова доступны сообщения, призывы, вторжения и дуэли. Кроме того, в мод встроен Seamless Co-op, обеспечивающий возможность полного совместного прохождения игры без ограничений.

Разработчики также уделили внимание улучшениям качества игрового процесса. В Reforged 2.0 была добавлена долгожданная функция паузы, усовершенствованы камера и управление, а также появилась гибкая настройка сложности, позволяющая адаптировать вызов под свой уровень мастерства.