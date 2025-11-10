ЧАТ ИГРЫ
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 444 оценки

Вышел Elden Ring Reforged 2.0 - масштабный фанатский ремейк с кооперативом и новым контентом

Extor Menoger Extor Menoger

Для Elden Ring вышло крупное обновление 2.0 амбициозной фанатской модификации под названием Elden Ring Reforged. Этот проект является комплексным переосмыслением оригинальной игры, вносящим правки в баланс, добавляющим контент и значительно расширяющим многопользовательские возможности.

Elden Ring "Reforged - переработка баланса и механики" [v0.5.0D от 24.01.2023]

Одним из ключевых изменений стала переработка баланса характеристик, оружия и умений, что теперь предоставляет игрокам больше свободы для создания разнообразных билдов. Модификация также вводит в игру новое подземелье The Serpentine Depths с уникальными противниками, свежих боссов, заклинания, оружие и дополнительные активности в открытом мире.

Появилась система Fortunes, которая позволяет формировать уникальный стиль прохождения за счет особых баффов и дебаффов. Важнейшим нововведением стала полноценная интеграция онлайн-компонента через кастомный сервер. Игрокам снова доступны сообщения, призывы, вторжения и дуэли. Кроме того, в мод встроен Seamless Co-op, обеспечивающий возможность полного совместного прохождения игры без ограничений.

Разработчики также уделили внимание улучшениям качества игрового процесса. В Reforged 2.0 была добавлена долгожданная функция паузы, усовершенствованы камера и управление, а также появилась гибкая настройка сложности, позволяющая адаптировать вызов под свой уровень мастерства.

9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
WerGC

ремейк со старой графикой не ремейк

2
создатель русского репа

Ты перепутал с ремастером, дружок

muxamor2011

Мод называть ремейком... нда...

1
TheCalvariam

Боже мод отстойный, во первых просадки фпс с ним (RTX 3080 12GB в 2к), во вторых баланса как такового нету, очень много тупорылых казуальных магический х*ровин, классы тоже фигня, 2-3 класс более менее играбельные, подойдёт прям каким то задротом у которых во всех игра бабадзаки по 300ч часов и больше, лично мне вообще не зашёл данный мод, х*йня из под коня.