Юка Китамура, композитор Bloodborne и Elden Ring, покидает компанию From Software ©

Композитор Юка Китамура (Yuka Kitamura) в своих социальных сетях сообщила, что покидает From Software. Японский композитор проработала в студии Хидетака Миядзаки около двенадцати лет, приняв участие в работе практически над каждой видеоигрой, выпущенной за это время, в том числе и над Elden Ring.

Юка Китамура написала саундтреки к Armored Core Virdict Day, Dark Souls 2, Bloodborne и The Old Hunters, Dark Souls III и ее DLC, Sekiro: Shadows Die Twice и упомянутой выше Elden Ring. Композитор дала понять, что впредь будет работать только как внештатный автор.