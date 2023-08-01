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Elden Ring 25.02.2022
8.3 2 517 оценок

Юка Китамура, композитор Bloodborne и Elden Ring, покидает компанию From Software

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butcher69
Новости

Композитор Юка Китамура (Yuka Kitamura) в своих социальных сетях сообщила, что покидает From Software. Японский композитор проработала в студии Хидетака Миядзаки около двенадцати лет, приняв участие в работе практически над каждой видеоигрой, выпущенной за это время, в том числе и над Elden Ring.

Юка Китамура написала саундтреки к Armored Core Virdict Day, Dark Souls 2, Bloodborne и The Old Hunters, Dark Souls III и ее DLC, Sekiro: Shadows Die Twice и упомянутой выше Elden Ring. Композитор дала понять, что впредь будет работать только как внештатный автор.

7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Tank5553

Жаль, музыка в соулсах отменная.

4
a-kun

слишком много пафоса и хор из всех щелей. они даже в ремейке демонов переписали музыку Кида и в каждую его композицию напихали хор, который там как пятое колесо.

-8
Hevin a-kun

Красивая музыка. Не согласен с твоей точкой зрения. Музыка для ДС3 была шедевральной. Даже в ДС2 были красивые композиции.

5
Сергей Понащенко

Саунд с её участием был лучшим на мой взгляд! Жаль конечно.

2
WarCraf4er

А мне больше Мотой Сакураба нравился

1
Пол Ковник

Заглавная тема ДС3 - одно из лучших современных симфонических произведений. Не могу представить серию соулсов без композиции этой замечательной тётеньки. Очень жаль.

1
AT_Sagor

Ну и ладно, музыка была всё равно, на мой вкус, средненькая. Хотя это на голову лучше чем в большинстве проектов.

Надеюсь на вольных хлебах дорастёт до новых высот.

0
NatanieLzZ

играл в дс3, секиру и сейчас мучаю кольцо - музыки нигде не помню, просто одна-две ноты обычно в фоне звучат, во время боев принимая пафосно-эпичное звучание, но на этом все, мелодии, которая бы в голове откладывалась или хотя бы просто была, нет

В меню в кольце разве что музыка есть

0
Adam Mad

Я запомнил только музыку в Маджуле из Dark Souls 2, больше ничего не запомнил.

0