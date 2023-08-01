Юка Китамура, композитор Bloodborne и Elden Ring, покидает компанию From Software

Композитор Юка Китамура (Yuka Kitamura) в своих социальных сетях сообщила, что покидает From Software. Японский композитор проработала в студии Хидетака Миядзаки около двенадцати лет, приняв участие в работе практически над каждой видеоигрой, выпущенной за это время, в том числе и над Elden Ring.
Юка Китамура написала саундтреки к Armored Core Virdict Day, Dark Souls 2, Bloodborne и The Old Hunters, Dark Souls III и ее DLC, Sekiro: Shadows Die Twice и упомянутой выше Elden Ring. Композитор дала понять, что впредь будет работать только как внештатный автор.
Жаль, музыка в соулсах отменная.
слишком много пафоса и хор из всех щелей. они даже в ремейке демонов переписали музыку Кида и в каждую его композицию напихали хор, который там как пятое колесо.
Красивая музыка. Не согласен с твоей точкой зрения. Музыка для ДС3 была шедевральной. Даже в ДС2 были красивые композиции.
Саунд с её участием был лучшим на мой взгляд! Жаль конечно.
А мне больше Мотой Сакураба нравился
Заглавная тема ДС3 - одно из лучших современных симфонических произведений. Не могу представить серию соулсов без композиции этой замечательной тётеньки. Очень жаль.
Ну и ладно, музыка была всё равно, на мой вкус, средненькая. Хотя это на голову лучше чем в большинстве проектов.
Надеюсь на вольных хлебах дорастёт до новых высот.
играл в дс3, секиру и сейчас мучаю кольцо - музыки нигде не помню, просто одна-две ноты обычно в фоне звучат, во время боев принимая пафосно-эпичное звучание, но на этом все, мелодии, которая бы в голове откладывалась или хотя бы просто была, нет
В меню в кольце разве что музыка есть
Я запомнил только музыку в Маджуле из Dark Souls 2, больше ничего не запомнил.