Ютубер сделал контроллер для рыбки - она победила Малению в Elden Ring

Контент-мейкер Эрик PointCrow Морино научил играть в Elden Ring свою золотую рыбку. Для создания особого контроллера ему понадобилась камера для захвата движений питомца.

Во время первой трансляции рыбке удалось справиться с самым легким боссом, а позже она приняла сражение с тяжелейшим врагом — Маленией. За пять часов стрима питомец прошел первую фазу.

28 февраля авторы Elden Ring анонсировали дополнение Shadow of the Erdtree. По слухам, оно не выйдет раньше апреля 2024 года.