Журналисты приоткрыли завесу над дополнением к Elden Ring: новый геймплей Shadow of the Erdtree из первых превью

В конце мая FromSoftware провела презентацию Shadow of the Erdtree, долгожданного DLC к Elden Ring, для представителей игровой прессы. Спустя две недели эти издания получили разрешение опубликовать геймплейные ролики, записанные во время превью-сессии.
Превью-сессия длилась три часа, и за это время Shadow of the Erdtree успело произвести на журналистов более чем приятное впечатление. Опасения, что новое дополнение не сможет бросить вызов опытным игрокам, не оправдались: разработчики FromSoftware сдержали обещание.
Рецензент IGN сравнил изучение Shadow of the Erdtree с первым прохождением Elden Ring. Новая локация интересна для исследования, а новое снаряжение поможет в прохождении испытаний.
Помимо сложных врагов, Shadow of the Erdtree предложит игрокам и новые интересные возможности.
- Метательный топор: помимо использования в ближнем бою, этот топор можно метать в противников, нанося им существенный урон.
- Раздельный меч: один из мечей в DLC можно разделить на два клинка, если у персонажа прокачаны соответствующие боевые навыки. В противном случае он может использоваться как обычный двуручный меч.
Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет 21 июня 2024 года.
я уже в предвкушении
А так игра вполне норм
Довольно много тех кому нравится. Рад за них.
Мне игра не зашла. До лиурнии дошел и дропнул. Соулсы прошел полностью с DLC все 3.
Много вкусовщиков за последние секунды появилось в комментариях тариях
Это надо будет опять проходить эх
Это поновой все проходить
Видать обиженные бг дрочеры набежали и заминусили лучшую игру последних лет
если поставить обе игры в 10 балльную шкалу оценок и сравнить между собой, то БГ 3 это 10, а Дарк соулс 4,ой, Елден ринг- это 1. Живи с этим, фанбойчик соулсов.
А вот и любитель калловых масс, или как вы называете их бг3
тише, биомусор, тише, не плачь. Смирись с тем, что соулсы это унылое уг, которое даже рядом нельзя ставить с шедевриальными рпг, уровня БГ.
Как ты вообще пришел к бальной оценке экшена со стратегией пошаговой?
>лучшая игра последних лет
>тупой слешер, который базируется на запомимании скриптов боссов, поиска топгира и без вменяемого сюжета
Чо то я не понял...Если у меня уже куплена оригинальная игра-лицуха,то что бы играть это дополнение,я ещё столько же должен заплатить? Да я тогда лучше в пиратку это DLC поиграю...
Жду с нетерпением, DLC обещает быть крайне крупным и интересным. Главное, что-бы на старте с оптимизоном было всё в порядке в новой локе. Помним старт ER...
P.S. Раздельный Меч напомнил клинок (Шаламейн) Вариана Ринна из WoW
Скорее тут что то похожее на ракуйо леди Марии
Возможно. Или Райкуйо леди Марии из Бладборна
А откуда еще