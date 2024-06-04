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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 245 оценок

Журналисты приоткрыли завесу над дополнением к Elden Ring: новый геймплей Shadow of the Erdtree из первых превью

butcher69
Новости

В конце мая FromSoftware провела презентацию Shadow of the Erdtree, долгожданного DLC к Elden Ring, для представителей игровой прессы. Спустя две недели эти издания получили разрешение опубликовать геймплейные ролики, записанные во время превью-сессии.

Превью-сессия длилась три часа, и за это время Shadow of the Erdtree успело произвести на журналистов более чем приятное впечатление. Опасения, что новое дополнение не сможет бросить вызов опытным игрокам, не оправдались: разработчики FromSoftware сдержали обещание.

Рецензент IGN сравнил изучение Shadow of the Erdtree с первым прохождением Elden Ring. Новая локация интересна для исследования, а новое снаряжение поможет в прохождении испытаний.

Помимо сложных врагов, Shadow of the Erdtree предложит игрокам и новые интересные возможности.

  • Метательный топор: помимо использования в ближнем бою, этот топор можно метать в противников, нанося им существенный урон.
  • Раздельный меч: один из мечей в DLC можно разделить на два клинка, если у персонажа прокачаны соответствующие боевые навыки. В противном случае он может использоваться как обычный двуручный меч.

Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет 21 июня 2024 года.

9
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Alex Row

я уже в предвкушении

-1
Starban

А так игра вполне норм

-3
Et_alietum

Довольно много тех кому нравится. Рад за них.

Мне игра не зашла. До лиурнии дошел и дропнул. Соулсы прошел полностью с DLC все 3.

-3
Starban

Много вкусовщиков за последние секунды появилось в комментариях тариях

-4
PerspicaciousMorgathus

Это надо будет опять проходить эх

-5
PerspicaciousMorgathus

Это поновой все проходить

-5
PerspicaciousMorgathus

Видать обиженные бг дрочеры набежали и заминусили лучшую игру последних лет

-5
QuadrupedalDon

если поставить обе игры в 10 балльную шкалу оценок и сравнить между собой, то БГ 3 это 10, а Дарк соулс 4,ой, Елден ринг- это 1. Живи с этим, фанбойчик соулсов.

-3
PerspicaciousMorgathus QuadrupedalDon

А вот и любитель калловых масс, или как вы называете их бг3

-2
QuadrupedalDon PerspicaciousMorgathus

тише, биомусор, тише, не плачь. Смирись с тем, что соулсы это унылое уг, которое даже рядом нельзя ставить с шедевриальными рпг, уровня БГ.

0
kekeskrekes QuadrupedalDon

Как ты вообще пришел к бальной оценке экшена со стратегией пошаговой?

0
ratte88

>лучшая игра последних лет
>тупой слешер, который базируется на запомимании скриптов боссов, поиска топгира и без вменяемого сюжета

0
Незнайка на Земле4444

Чо то я не понял...Если у меня уже куплена оригинальная игра-лицуха,то что бы играть это дополнение,я ещё столько же должен заплатить? Да я тогда лучше в пиратку это DLC поиграю...

-6
Artery Kaulitz

Жду с нетерпением, DLC обещает быть крайне крупным и интересным. Главное, что-бы на старте с оптимизоном было всё в порядке в новой локе. Помним старт ER...

P.S. Раздельный Меч напомнил клинок (Шаламейн) Вариана Ринна из WoW

-6
PerspicaciousMorgathus

Скорее тут что то похожее на ракуйо леди Марии

-2
Starban

Возможно. Или Райкуйо леди Марии из Бладборна

-1
PerspicaciousMorgathus Starban

А откуда еще

-1