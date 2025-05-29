Авторы Elden Ring Nightreign представили новый трейлер под легендарный трек Bring Me to Life от Evanescence

FromSoftware выпустила новый трейлер Elden Ring: Nightreign, который уже успел завоевать внимание фанатов — в нем восьмой и последний персонаж Nightfarer по имени Revenant представлен под легендарный трек Bring Me to Life от Evanescence.
В ролике демонстрируются уникальные способности Ревенанта. Она может воскрешать павших союзников — вероятно, это её ультимативная способность. Кроме того, она вызывает гигантского скелета-призрака, стреляющего мощными лучами, и способна наносить значительный урон, несмотря на ярко выраженные функции поддержки.
Трейлер сочетает зрелищный экшен и эмоциональный саундтрек, создавая мощное впечатление и подчёркивая драматизм персонажа. Выход Nightreign запланирован на 30 мая для всех основных платформ.
Еще надо один ролик под Linkin Park - In the end. Аниме клипы из нулевых блин.
Осторожно, нетфликс с аниме по дмц тоже сделал "Ностальжи" амв, и чем это обернулось?
Кринж...
Где только не использовали, могли бы другой трек выбрать.
А в чем его легендарность? Он более легендарен чем Queen - Show must go on. Или менее легендарен чем Pain - Shut your mouth. Градацию легендарности где-то можно увидеть?
Можно. Авторитетное издание DebilsfromPg составило рейтинг легендарных композиций и Bring Me to Life от Evanescence заняла почетное второе место. А первое с большим перевесом досталось группе Rammstein с песней Pussy.
Да круто круто!! Но играть в это т шлак я конечно же не буду)))
А предустановка зачем ? Игра то завтра появится. // Алеша Щелоков