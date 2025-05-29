Авторы Elden Ring Nightreign представили новый трейлер под легендарный трек Bring Me to Life от Evanescence

FromSoftware выпустила новый трейлер Elden Ring: Nightreign, который уже успел завоевать внимание фанатов — в нем восьмой и последний персонаж Nightfarer по имени Revenant представлен под легендарный трек Bring Me to Life от Evanescence.

В ролике демонстрируются уникальные способности Ревенанта. Она может воскрешать павших союзников — вероятно, это её ультимативная способность. Кроме того, она вызывает гигантского скелета-призрака, стреляющего мощными лучами, и способна наносить значительный урон, несмотря на ярко выраженные функции поддержки.

Трейлер сочетает зрелищный экшен и эмоциональный саундтрек, создавая мощное впечатление и подчёркивая драматизм персонажа. Выход Nightreign запланирован на 30 мая для всех основных платформ.