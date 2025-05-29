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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.8 72 оценки

Авторы Elden Ring Nightreign представили новый трейлер под легендарный трек Bring Me to Life от Evanescence

butcher69 butcher69

FromSoftware выпустила новый трейлер Elden Ring: Nightreign, который уже успел завоевать внимание фанатов — в нем восьмой и последний персонаж Nightfarer по имени Revenant представлен под легендарный трек Bring Me to Life от Evanescence.

В ролике демонстрируются уникальные способности Ревенанта. Она может воскрешать павших союзников — вероятно, это её ультимативная способность. Кроме того, она вызывает гигантского скелета-призрака, стреляющего мощными лучами, и способна наносить значительный урон, несмотря на ярко выраженные функции поддержки.

Трейлер сочетает зрелищный экшен и эмоциональный саундтрек, создавая мощное впечатление и подчёркивая драматизм персонажа. Выход Nightreign запланирован на 30 мая для всех основных платформ.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
necropunk

Еще надо один ролик под Linkin Park - In the end. Аниме клипы из нулевых блин.

1
Сдал Пост Малоне

Осторожно, нетфликс с аниме по дмц тоже сделал "Ностальжи" амв, и чем это обернулось?

barabear

Кринж...

Kenn1y

Где только не использовали, могли бы другой трек выбрать.

Yoshemitsu

А в чем его легендарность? Он более легендарен чем Queen - Show must go on. Или менее легендарен чем Pain - Shut your mouth. Градацию легендарности где-то можно увидеть?

Diablonos

Можно. Авторитетное издание DebilsfromPg составило рейтинг легендарных композиций и Bring Me to Life от Evanescence заняла почетное второе место. А первое с большим перевесом досталось группе Rammstein с песней Pussy.

1
3Dart stl

Да круто круто!! Но играть в это т шлак я конечно же не буду)))

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А предустановка зачем ? Игра то завтра появится. // Алеша Щелоков