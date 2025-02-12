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Elden Ring: Nightreign 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.2 34 оценки

Авторы Elden Ring Nightreign разослали игрокам неправильные ключи для теста

Simple Jack
Новости

Разработчики пока хранят молчание

Elden Ring Nightreign, сетевые тесты которой должны пройти с 14 по 17 февраля 2025 года, столкнулась с проблемами. Геймеры начали получать ключи доступа, но заметили, что они не подходят для запрошенных платформ.

Пользователи PlayStation 5 сообщили, что вместо PSN-кодов им присылают 25-символьные ключи для Xbox. А владельцы Xbox получают 12-символьные коды, которые работают только в PSN.

FromSoftware и Bandai Namco пока никак не прокомментировали ситуацию. Если проблема не будет решена быстро, тесты могут оказаться под угрозой срыва. Это создаст риски для стабильности серверов к моменту релиза, который, по слухам, запланирован на май 2025 года.

Точная дата выхода Elden Ring Nightreign пока неизвестна. Но её могут объявить на презентации State of Play, которая совпадает с днями тестирования.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wing42

Правильные ключи пришлют с фирменной задержкой.

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PedestrianOrvandil

Нет ни у кого лишних кодов на пс5 случайно?

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