Авторы Elden Ring Nightreign разослали игрокам неправильные ключи для теста

Разработчики пока хранят молчание

Elden Ring Nightreign, сетевые тесты которой должны пройти с 14 по 17 февраля 2025 года, столкнулась с проблемами. Геймеры начали получать ключи доступа, но заметили, что они не подходят для запрошенных платформ.

Пользователи PlayStation 5 сообщили, что вместо PSN-кодов им присылают 25-символьные ключи для Xbox. А владельцы Xbox получают 12-символьные коды, которые работают только в PSN.

FromSoftware и Bandai Namco пока никак не прокомментировали ситуацию. Если проблема не будет решена быстро, тесты могут оказаться под угрозой срыва. Это создаст риски для стабильности серверов к моменту релиза, который, по слухам, запланирован на май 2025 года.

Точная дата выхода Elden Ring Nightreign пока неизвестна. Но её могут объявить на презентации State of Play, которая совпадает с днями тестирования.