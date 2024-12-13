Bandai Namco и FromSoftware анонсировали кооперативную экшен-RPG Elden Ring Nightreign

Издательство Bandai Namco и студия FromSoftware анонсировали новую игру — Elden Ring Nightreign, кооперативную экшен-RPG на выживание. Релиз проекта запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC (Steam).

Elden Ring Nightreign — это самостоятельное многопользовательское приключение, предлагающее свежий взгляд на знакомую вселенную. Игрокам предстоит объединиться в команды из трёх героев, чтобы противостоять надвигающейся угрозе ночи и опасностям изменчивого мира.

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