Bandai Namco и FromSoftware анонсировали кооперативную экшен-RPG Elden Ring Nightreign

Издательство Bandai Namco и студия FromSoftware анонсировали новую игру — Elden Ring Nightreign, кооперативную экшен-RPG на выживание. Релиз проекта запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC (Steam).
Elden Ring Nightreign — это самостоятельное многопользовательское приключение, предлагающее свежий взгляд на знакомую вселенную. Игрокам предстоит объединиться в команды из трёх героев, чтобы противостоять надвигающейся угрозе ночи и опасностям изменчивого мира.
Ключевые особенности:
- Кооператив на трёх игроков: сражайтесь бок о бок, раскрывая силу синергии между героями.
- Уникальные персонажи: каждый герой обладает особыми способностями, которые становятся мощнее в командной игре.
- Динамичный мир: опасности и боссы меняются с каждой новой сессией, добавляя элемент непредсказуемости.
Бибидзаки посчитал себя Кодзимой-гением и сделал элден рогалик
а я то уже обрадовался. а это какая-то ММОха. ну значит не особо ждемс пока. если будет возможность соло игры не по сети, тогда ок. а так это все не интересно.
оу щит там была тян из дс3 и немелес кинг
главное чтоб соло в этом роглике был.
А если у меня друзей нет, я смогу в соло поиграть интересно. Наймлес кинга интересно обоснуют лором как-нибудь xD
что-то новенькое)
Неплохо
пусть будет!
Ого! Хранительница огня из DS3 (хотя предположительно это Мелина в данном одеянии, кажется её голос), Безымянный король, дверь на 2-45 (кажется) в обугленные остатки от древа Эрд пепельный цвет которого почему-то очень уж напомнил горнило первого пламени, тьма фиолетового цвета, опять же из первой части... Всё это теории и предположения конечно, но больно уж всё знакомое. Были подозрения, что мир Элдена и Дарка это один мир, но слишком многое это опровергало и тут на тебе... Интересно как всё это объяснят.
А вот на счёт геймплея - очень хотелось бы затащить всех боссов в одиночку, решение сделать упор на кооп максимально странное.
Меня огорчает, что тут теперь идет уклон на выбор героев, мне нравилось прокачаться и видеть в этом прогресс своего персонажа, а тут геншин какой-то получается.
Ну всех переиграли, казуальное мультиплеер длц выпустят как отдельную игру.
очередной шедевр от чела, который выпускает одну и ту же игру вот уже 15 лет
Иди сначала поиграй в ББ, ДС, Секиро, Элден и АС 6, а потом приди и скажи что они одинаковые)
ББ, Секиро и АС6 не его проекты)
Миядзаки руководил разработкой ББ и Секиро, а вот к шестой АС, это да, он не имеет уж прямого участия.
Руководил, но не он гейм-дизайнер, руководство проекта это немного иная степь)