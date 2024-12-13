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Elden Ring: Nightreign 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
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Bandai Namco и FromSoftware анонсировали кооперативную экшен-RPG Elden Ring Nightreign

butcher69
Новости

Издательство Bandai Namco и студия FromSoftware анонсировали новую игру — Elden Ring Nightreign, кооперативную экшен-RPG на выживание. Релиз проекта запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC (Steam).

Elden Ring Nightreign — это самостоятельное многопользовательское приключение, предлагающее свежий взгляд на знакомую вселенную. Игрокам предстоит объединиться в команды из трёх героев, чтобы противостоять надвигающейся угрозе ночи и опасностям изменчивого мира.

Ключевые особенности:

  • Кооператив на трёх игроков: сражайтесь бок о бок, раскрывая силу синергии между героями.
  • Уникальные персонажи: каждый герой обладает особыми способностями, которые становятся мощнее в командной игре.
  • Динамичный мир: опасности и боссы меняются с каждой новой сессией, добавляя элемент непредсказуемости.
5
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Тисекрий

Бибидзаки посчитал себя Кодзимой-гением и сделал элден рогалик

2
Megido

а я то уже обрадовался. а это какая-то ММОха. ну значит не особо ждемс пока. если будет возможность соло игры не по сети, тогда ок. а так это все не интересно.

2
OneTweak

оу щит там была тян из дс3 и немелес кинг

2
OPen man

главное чтоб соло в этом роглике был.

1
William Dwight

А если у меня друзей нет, я смогу в соло поиграть интересно. Наймлес кинга интересно обоснуют лором как-нибудь xD

1
kedmaker

что-то новенькое)

1
211186

Неплохо

1
Gera007

пусть будет!

0
Vaximal

Ого! Хранительница огня из DS3 (хотя предположительно это Мелина в данном одеянии, кажется её голос), Безымянный король, дверь на 2-45 (кажется) в обугленные остатки от древа Эрд пепельный цвет которого почему-то очень уж напомнил горнило первого пламени, тьма фиолетового цвета, опять же из первой части... Всё это теории и предположения конечно, но больно уж всё знакомое. Были подозрения, что мир Элдена и Дарка это один мир, но слишком многое это опровергало и тут на тебе... Интересно как всё это объяснят.
А вот на счёт геймплея - очень хотелось бы затащить всех боссов в одиночку, решение сделать упор на кооп максимально странное.

0
Lady_Leda

Меня огорчает, что тут теперь идет уклон на выбор героев, мне нравилось прокачаться и видеть в этом прогресс своего персонажа, а тут геншин какой-то получается.

0
G-1

Ну всех переиграли, казуальное мультиплеер длц выпустят как отдельную игру.

-1
Newworld_DESTROYER

очередной шедевр от чела, который выпускает одну и ту же игру вот уже 15 лет

-4
William Dwight

Иди сначала поиграй в ББ, ДС, Секиро, Элден и АС 6, а потом приди и скажи что они одинаковые)

3
5uperNova William Dwight

ББ, Секиро и АС6 не его проекты)

-1
Тисекрий 5uperNova

Миядзаки руководил разработкой ББ и Секиро, а вот к шестой АС, это да, он не имеет уж прямого участия.

0
5uperNova Тисекрий

Руководил, но не он гейм-дизайнер, руководство проекта это немного иная степь)

0