Bandai Namco предупредила игроков Elden Ring Nightreign о возможных проблемах с производительностью на ПК

Elden Ring Nightreign еще даже не вышла, но, похоже, проблемы с производительностью в игре уже ожидаются. В последнем патче, который служит патчем первого дня, Bandai Namco предупредила игроков о возможных технических трудностях.
В примечаниях к патчу компания предоставила руководство по решению проблем, которые могут возникнуть на ПК, и подчеркнула, что возможны падения частоты кадров даже на ПК с «более новыми видеокартами». Чтобы смягчить проблему, рекомендуется уменьшить разрешение или настроить параметры графики на «Среднее» или «Низкое».
Мы подтвердили, что некоторые конфигурации ПК с новейшими видеокартами могут испытывать падение частоты кадров. Мы выясняем причину. В то же время, если у вас наблюдается значительное падение частоты кадров, вы можете решить проблему, изменив настройки графики с «Высоких» по умолчанию на «Средние» или «Низкие», снизив разрешение экрана и установив последние драйверы для вашей видеокарты.
Другая возможная проблема, о которой сообщалось, — это то, что игра не запускается. Если это произошло, Bandai Namco советует пользователям Steam выполнить следующие действия:
Перейдите в «Библиотека» > щелкните правой кнопкой мыши на «ELDEN RING NIGHTREIGN» > выберите «Свойства» > прокрутите вниз до «Установленных файлов» > и нажмите «Проверить целостность файлов игры».
Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.
Правильно сделали. "Игра ещё не вышла но вы знайте, что работает через ж.пу, вы всё равно купите эту шляпу".
Не завидуй тем кто купил. Ты ведь не хол.
Не по теме:
Лысый на раздаче, бегите - забирайте.
это только 1 эпизод, не полная игра. Вам придётся потом докупить на распродаже.
да пофиг)
Чем дальше, тем меньше доверия внушает. Зря себя обнадеживал, что без Бабадзакича может годнота быть
жалко не упомянул DS2, так бы я с двух ног ворвался и начал по фактам пояснять что Танимура тоже норм игру сделал.
Так дс2 кал) Можешь просто какаху кинуть, не надо фактов
Эхх, заманчиво, я б тоже тряхнул стариной и ворвался с фактами почему Танимура сделал хрень, но впрочем тема не об этом;)
Это прогрев мамонтов на бабки, мы предупредили.
может норм может не хз надо смотреть короче самому щупать
То есть владельцам топового железа прямо говорят ,, Ты лох- страдай. И вообще надо было консоль брать. "
Круто.
Аааа... может сначала допилить, а потом уже выпускать? Не?..
ошибки быстрее всплывут на разных сборках купивших
Почему игроки должны платить за ошибки?
разрабы заранее стелят соломку
отдать 3₽ чтобы поиграть на низких настройках