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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.8 77 оценок

Bandai Namco предупредила игроков Elden Ring Nightreign о возможных проблемах с производительностью на ПК

monk70 monk70

Elden Ring Nightreign еще даже не вышла, но, похоже, проблемы с производительностью в игре уже ожидаются. В последнем патче, который служит патчем первого дня, Bandai Namco предупредила игроков о возможных технических трудностях.

В примечаниях к патчу компания предоставила руководство по решению проблем, которые могут возникнуть на ПК, и подчеркнула, что возможны падения частоты кадров даже на ПК с «более новыми видеокартами». Чтобы смягчить проблему, рекомендуется уменьшить разрешение или настроить параметры графики на «Среднее» или «Низкое».

Для Elden Ring: Nightreign уже выпущен патч первого дня
Мы подтвердили, что некоторые конфигурации ПК с новейшими видеокартами могут испытывать падение частоты кадров. Мы выясняем причину. В то же время, если у вас наблюдается значительное падение частоты кадров, вы можете решить проблему, изменив настройки графики с «Высоких» по умолчанию на «Средние» или «Низкие», снизив разрешение экрана и установив последние драйверы для вашей видеокарты.

Другая возможная проблема, о которой сообщалось, — это то, что игра не запускается. Если это произошло, Bandai Namco советует пользователям Steam выполнить следующие действия:

Перейдите в «Библиотека» > щелкните правой кнопкой мыши на «ELDEN RING NIGHTREIGN» > выберите «Свойства» > прокрутите вниз до «Установленных файлов» > и нажмите «Проверить целостность файлов игры».

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Правильно сделали. "Игра ещё не вышла но вы знайте, что работает через ж.пу, вы всё равно купите эту шляпу".

16
hpi

Не завидуй тем кто купил. Ты ведь не хол.

5
Zick211

Не по теме:
Лысый на раздаче, бегите - забирайте.

6
bohdan2015

это только 1 эпизод, не полная игра. Вам придётся потом докупить на распродаже.

4
Zick211 bohdan2015

да пофиг)

lDjazZy

Чем дальше, тем меньше доверия внушает. Зря себя обнадеживал, что без Бабадзакича может годнота быть

2
TheCalvariam

жалко не упомянул DS2, так бы я с двух ног ворвался и начал по фактам пояснять что Танимура тоже норм игру сделал.

2
lDjazZy TheCalvariam

Так дс2 кал) Можешь просто какаху кинуть, не надо фактов

1
Квасилич TheCalvariam

Эхх, заманчиво, я б тоже тряхнул стариной и ворвался с фактами почему Танимура сделал хрень, но впрочем тема не об этом;)

ze1n_82
2
SEAL-KillerXXL

Это прогрев мамонтов на бабки, мы предупредили.

1
Джо Лупа

может норм может не хз надо смотреть короче самому щупать

gukoon

То есть владельцам топового железа прямо говорят ,, Ты лох- страдай. И вообще надо было консоль брать. "

Круто.

Кей Овальд

Аааа... может сначала допилить, а потом уже выпускать? Не?..

vidyssss

ошибки быстрее всплывут на разных сборках купивших

Кей Овальд vidyssss

Почему игроки должны платить за ошибки?

Gridon

разрабы заранее стелят соломку

vidyssss

отдать 3₽ чтобы поиграть на низких настройках