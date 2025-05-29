Bandai Namco предупредила игроков Elden Ring Nightreign о возможных проблемах с производительностью на ПК

Elden Ring Nightreign еще даже не вышла, но, похоже, проблемы с производительностью в игре уже ожидаются. В последнем патче, который служит патчем первого дня, Bandai Namco предупредила игроков о возможных технических трудностях.

В примечаниях к патчу компания предоставила руководство по решению проблем, которые могут возникнуть на ПК, и подчеркнула, что возможны падения частоты кадров даже на ПК с «более новыми видеокартами». Чтобы смягчить проблему, рекомендуется уменьшить разрешение или настроить параметры графики на «Среднее» или «Низкое».

Мы подтвердили, что некоторые конфигурации ПК с новейшими видеокартами могут испытывать падение частоты кадров. Мы выясняем причину. В то же время, если у вас наблюдается значительное падение частоты кадров, вы можете решить проблему, изменив настройки графики с «Высоких» по умолчанию на «Средние» или «Низкие», снизив разрешение экрана и установив последние драйверы для вашей видеокарты.

Другая возможная проблема, о которой сообщалось, — это то, что игра не запускается. Если это произошло, Bandai Namco советует пользователям Steam выполнить следующие действия:

Перейдите в «Библиотека» > щелкните правой кнопкой мыши на «ELDEN RING NIGHTREIGN» > выберите «Свойства» > прокрутите вниз до «Установленных файлов» > и нажмите «Проверить целостность файлов игры».

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.