ЧАТ ИГРЫ
Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.4 358 оценок

Дополнение The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign продано тиражом в два миллиона копий

monk70 monk70

Компания From Software объявила, что тираж дополнения The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign во всех форматах превысил два миллиона копий. Это впечатляющее достижение, учитывая, что оно вышло всего три дня назад. DLC добавляет двух игровых персонажей, двух новых боссов и новую карту — The Great Hollow.

Компания From Software, естественно, в восторге от успеха The Forsaken Hollows:

Большое спасибо всем пользователям, играющим в эту игру. Надеемся, вам понравятся новые сражения, которые ведут Nightfarers. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку.
Комментарии:  7
Dark1994

Какой кал, вместо того что бы делать полноценную игру, они сделали онлайн дрочильню.

6
Rio17

нашли новую нишу 😂

1
JohnyKitamao

длс для баттлрояля, которое раскупили, как пирожки. дальше будет хуже

1
Offn

Ну хомяки же

bobitoliboba

Цена этого 4$ максимум издатель уху кушал

Господин Никто

ты че дофига умный?

1
Mister_F

Цена конечно не соответствует контенту, за полгода сделать одну карту и двух персов(учитывая что игра изначально на 3 расчитана была), такое себе, учитывая еще что брал игру летом по скидке на пс5 1,8 за диск , а тут 1 к за длс отвалить