Дополнение The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign продано тиражом в два миллиона копий

Компания From Software объявила, что тираж дополнения The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign во всех форматах превысил два миллиона копий. Это впечатляющее достижение, учитывая, что оно вышло всего три дня назад. DLC добавляет двух игровых персонажей, двух новых боссов и новую карту — The Great Hollow.
Компания From Software, естественно, в восторге от успеха The Forsaken Hollows:
Большое спасибо всем пользователям, играющим в эту игру. Надеемся, вам понравятся новые сражения, которые ведут Nightfarers. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку.
Какой кал, вместо того что бы делать полноценную игру, они сделали онлайн дрочильню.
нашли новую нишу 😂
длс для баттлрояля, которое раскупили, как пирожки. дальше будет хуже
Ну хомяки же
Цена этого 4$ максимум издатель уху кушал
ты че дофига умный?
Цена конечно не соответствует контенту, за полгода сделать одну карту и двух персов(учитывая что игра изначально на 3 расчитана была), такое себе, учитывая еще что брал игру летом по скидке на пс5 1,8 за диск , а тут 1 к за длс отвалить