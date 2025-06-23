Elden Ring: Nightreign достигла 3,5 миллионов проданных копий к июню 2025 года, заняв четвертое место по доходам в мае

Высокие показатели продаж Elden Ring Nightreign помогли игре войти в десятку самых прибыльных игр мая 2025 года.

Новая игра Nightreign от FromSoftware в серии Elden Ring немного необычна, ведь это онлайн-ориентированная игра с кооперативным действием PVE для 3 игроков с восемью игровыми классами, все это завернуто в историю, предметы и игровую механику Elden Ring. Результатом стал уникальный эксперимент, который пытается уловить всемирную страсть к охоте за сокровищами, которую Elden Ring запустила в 2022 году.

Концентрация Nightreign на живых трансляциях не отпугнула фанатов. Согласно последним оценкам аналитической компании Newzoo, Elden Ring Nightreign удалось стать четвертой игрой с самым высоким доходом в мае 2025 года по доходам. Данные показывают, что доход от продаж Nightreign на ПК имеет больший вес, чем на других платформах.

Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

Ранее FromSoftware подтвердила, что по состоянию на начало июня было продано 3,5 миллиона копий Nightreign.

«Elden Ring: Nightreign (#4, new) была запущена с неоднозначными отзывами в Steam, но с тех пор ей удалось пробиться к рейтингу «Очень положительно» в 80%. Наша оценка 6 рынков составляет 3,5 миллиона копий в мае. Быстрый оборот подчеркивает устойчивость IP ELDEN RING», — Newzoo

Еще один интересный момент: у Microsoft 4 из 10 лучших игр по выручке, но только 2 из 10 мест в категории активных пользователей за месяц.

Ожидается, что Bandai Namco раскроет более подробную информацию о показателях Nightreign в своем предстоящем отчете о доходах.

Неясно, какая часть общего дохода Elden Ring Nightreign приходится на продажи полной версии игры, а какая на внутриигровые покупки. Nightreign имеет цифровую витрину, где продаются скины и варианты настройки украшений, взятые прямо из классических франшиз, включая Dark Souls. Внушительный рубеж продаж Nightreign в 3,5 миллиона указывает на то, что большая часть дохода была получена от продаж полной версии игры, а не от микротранзакций.