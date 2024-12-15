Elden Ring: Nightreign не будет поддерживать кросс-плей для многопользовательской игры

Elden Ring: Nightreign не будет поддерживать кросс-плей, то есть игроки смогут играть только с другими игроками на одной платформе. Это подтвердил директор игры Джунья Ишизаки в интервью IGN, где он пояснил, что, хотя игра будет поддерживать игру между поколениями в пределах одного семейства консолей, кросс-платформенная игра будет недоступна. Например, пользователи PS4 и PS5 могут играть вместе, но игроки ПК и Xbox Series X|S не смогут к ним подключиться.

Ишизаки сказал:

Как и в оригинальной Elden Ring, будет кросс-поколенческая игра, но не кросс-платформенная. Поэтому игроки PS4 могут играть с игроками PS5, а игроки Xbox One могут играть с игроками Xbox Series S/X, но не между платформами.

Разработчик не объяснил, почему было принято такое решение, которое может разочаровать некоторых игроков. Тем не менее, Elden Ring: Nightreign будет доступна для тестирования до официального релиза, а закрытое бета-тестирование запланировано на февраль 2025 года. Регистрация откроется в январе 2025 года, когда, как ожидается, будут опубликованы более подробные сведения.

Elden Ring: Nightreign выйдет в 2025 году для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.