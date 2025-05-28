Elden Ring: Nightreign получила один из самых низких рейтингов для игр FromSoftware за последние годы

До выхода Elden Ring Nightreign от FromSoftware осталось несколько дней, и сегодня начали появляться первые рецензии от специализированных СМИ.
Elden Ring Nightreign в настоящее время имеет рейтинг 78 на MetaCritic и 79 на OpenCritic. Хотя ее хвалят за невероятных боссов и за то, что она является веселой игрой для игры с друзьями, многие сайты критиковали ее за несбалансированность в одиночку и отсутствие инструментов, необходимых для игры с незнакомцами. Кроме того, механика roguelike в сочетании с формулой Elden Ring не всем понравилась.
- 90 – CGMagazine
- 90 – TheGamer
- 90 – TrueGaming
- 90 – Wccftech
- 85 – COGconnected
- 85 – Gamepressure
- 80 – Game Informer
- 80 – WellPlayed
- 80 – Push Square
- 70 – PC Games
- 70 – TheSixthAxis
- 70 – Digital Trends
- 70 – DualShockers
- 70 – GamesRadar+
- 60 – VGC
- 40 – Critical Hits
CGMagazine – 90
Elden Ring: Nightreign – это одновременно любовное послание и ремикс всего, что любят фанаты FromSoftware. Хотя акцент на многопользовательском режиме может не всем подойти, огромное количество испытаний, разнообразия и выброса дофамина всегда делают эту игру особенной и незабываемой.
GameInformer – 80
Наградой за мои усилия стали мастерство, знания и адреналин, которые я потратил на десятки часов, накапливая в Elden Ring, сжатые в одно прохождение. И каждый успех такой же инстинктивный и славный, как и предыдущий... Прилив адреналина и дофамина отличной сессии Elden Ring присутствует в Nightreign, и волнительно знать, что теоретически вы всего в 45 минутах от того, чтобы снова испытать эти ощущения.
IGN – 70
Отсутствие кроссплея, парного подбора игроков и интегрированных инструментов общения затрудняет создание условий, необходимых для такого рода опыта, если только вы не приводите двух настоящих друзей на каждый матч. А если вы хотите играть в одиночку, я бы не рекомендовал этого из-за плохого баланса в одиночном режиме. Все это складывается в амбициозный спин-офф, который захватывает, когда вы можете создать правильные условия, но быстро становится невероятно разочаровывающим, когда вы не можете этого сделать.
VGC – 60
Elden Ring Nightreign – неуклюжая попытка привить многопользовательские элементы к одной из величайших RPG всех времен. Хотя ее элементы roglelike могут быть интересными, отсутствие разнообразия и неровная боевая система в конечном итоге создают любопытное побочное шоу, которое даже близко не стоит с серией, носящей ее название.
Critical Hits – 40
Основная идея дизайна Elden Ring: Nightreign несовершенна; цикличные игры, такие как roguelike, полностью разрушают магию формулы FromSoftware. Это похоже на набор модов, которые быстро теряют свое очарование из-за повторяемости — и это если вы играете с кем-то, кто знает, что делает; в противном случае впечатления намного хуже.
Потому что это очевидная попытка выдоить Елду досуха. Я хочу сингловых игр от этого разработчика, а не вот это вот.
так играй в соло, глупыш
это игра синглплеерная с возможностью кооператива. ПОЛНОЦЕННОГО КООПЕРАТИВА, а не того кала, что всегда был в серии дарк соулсов с вторжениями к слабым и их унижению
Иди помойся.
Ясно помойка сжечь
Потому что эта срань нужна чисто для поднятия бабла при минимально вложенных сил. Онлайн я думаю будет хорошим, но через месяц все разойдутся
Мда сомнительная тема. Лучше бы силы на второе длс бросили, Годвина раскрыли скажем...
похоже фромы начали скатываться. их новую игру ждут такие же оценки, а может даже хуже