Elden Ring: Nightreign получила один из самых низких рейтингов для игр FromSoftware за последние годы

До выхода Elden Ring Nightreign от FromSoftware осталось несколько дней, и сегодня начали появляться первые рецензии от специализированных СМИ.

Elden Ring Nightreign в настоящее время имеет рейтинг 78 на MetaCritic и 79 на OpenCritic. Хотя ее хвалят за невероятных боссов и за то, что она является веселой игрой для игры с друзьями, многие сайты критиковали ее за несбалансированность в одиночку и отсутствие инструментов, необходимых для игры с незнакомцами. Кроме того, механика roguelike в сочетании с формулой Elden Ring не всем понравилась.

90 – CGMagazine

90 – TheGamer

90 – TrueGaming

90 – Wccftech

85 – COGconnected

85 – Gamepressure

80 – Game Informer

80 – WellPlayed

80 – Push Square

70 – PC Games

70 – TheSixthAxis

70 – Digital Trends

70 – DualShockers

70 – GamesRadar+

60 – VGC

40 – Critical Hits

CGMagazine – 90

Elden Ring: Nightreign – это одновременно любовное послание и ремикс всего, что любят фанаты FromSoftware. Хотя акцент на многопользовательском режиме может не всем подойти, огромное количество испытаний, разнообразия и выброса дофамина всегда делают эту игру особенной и незабываемой.

GameInformer – 80

Наградой за мои усилия стали мастерство, знания и адреналин, которые я потратил на десятки часов, накапливая в Elden Ring, сжатые в одно прохождение. И каждый успех такой же инстинктивный и славный, как и предыдущий... Прилив адреналина и дофамина отличной сессии Elden Ring присутствует в Nightreign, и волнительно знать, что теоретически вы всего в 45 минутах от того, чтобы снова испытать эти ощущения.

IGN – 70

Отсутствие кроссплея, парного подбора игроков и интегрированных инструментов общения затрудняет создание условий, необходимых для такого рода опыта, если только вы не приводите двух настоящих друзей на каждый матч. А если вы хотите играть в одиночку, я бы не рекомендовал этого из-за плохого баланса в одиночном режиме. Все это складывается в амбициозный спин-офф, который захватывает, когда вы можете создать правильные условия, но быстро становится невероятно разочаровывающим, когда вы не можете этого сделать.

VGC – 60

Elden Ring Nightreign – неуклюжая попытка привить многопользовательские элементы к одной из величайших RPG всех времен. Хотя ее элементы roglelike могут быть интересными, отсутствие разнообразия и неровная боевая система в конечном итоге создают любопытное побочное шоу, которое даже близко не стоит с серией, носящей ее название.

Critical Hits – 40

Основная идея дизайна Elden Ring: Nightreign несовершенна; цикличные игры, такие как roguelike, полностью разрушают магию формулы FromSoftware. Это похоже на набор модов, которые быстро теряют свое очарование из-за повторяемости — и это если вы играете с кем-то, кто знает, что делает; в противном случае впечатления намного хуже.