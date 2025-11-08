Elden Ring: Nightreign продаётся лучше, чем ожидалось: FromSoftware продолжает работу над DLC

Elden Ring: Nightreign — спин-офф более известной основной игры Elden Ring. Вместо RPG с открытым миром в ней представлены сетевые кооперативные матчи (хотя можно играть и в одиночку) и структура, сочетающая элементы рогалика и королевской битвы.

Похоже, продажи Nightreign были не такими успешными, как у оригинала, но, по словам Kadokawa, материнской компании FromSoftware, Nightreign всё равно пользуется успехом.

В своём последнем финансовом отчёте Kadokawa заявила:

Elden Ring: Nightreign от FromSoftware достигла коммерческих результатов, значительно превзошедших первоначальные ожидания.

При этом компания отказывается раскрывать точные цифры продаж или прогнозы на будущее. Однако она заявляет, что компания «стремится к дальнейшему увеличению продаж Elden Ring Nightreign, оригинальной Elden Ring и её дополнения», а именно Shadow of the Erdtree.

Говоря о дополнительном контенте для многопользовательской игры, Kadokawa сообщила:

FromSoftware в настоящее время разрабатывает дополнение для Elden Ring Nightreign (ожидается к марту 2026 года), а также Elden Ring Tarnished Edition (ожидается к выходу в 2026 году на Nintendo Switch 2) и The Duskbloods (ожидается к выходу в 2026 году).