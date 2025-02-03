Elden Ring: Nightreign содержит элементы roguelike, но это не "погоня за трендами"

Геймдиректор Elden Ring: Nightreign Дзюнья Исизаки сообщил, что добавление в игровой процесс некоторых элементов roguelike — это не дань моде, а изменение, продиктованное особенностями механик и геймплея

Nightreign — это многопользовательская сессионная RPG, где игроки, как в одиночку, так и в группе до трех человек, будут изучать мир, сражаться с боссами и собирать добычу. По структуре игра напоминает roguelike, но с акцентом на прокачку, исследование и кастомизацию персонажа.

Исизаки объясняет, что студия искала новые способы создания чувства достижения, которого не было в Elden Ring. Поэтому добавленные механики не копируют тренды, а гармонично вписываются в сессионный геймплей.