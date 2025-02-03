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Elden Ring: Nightreign 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.4 31 оценка

Elden Ring: Nightreign содержит элементы roguelike, но это не "погоня за трендами"

butcher69
Новости

Геймдиректор Elden Ring: Nightreign Дзюнья Исизаки сообщил, что добавление в игровой процесс некоторых элементов roguelike — это не дань моде, а изменение, продиктованное особенностями механик и геймплея

Nightreign — это многопользовательская сессионная RPG, где игроки, как в одиночку, так и в группе до трех человек, будут изучать мир, сражаться с боссами и собирать добычу. По структуре игра напоминает roguelike, но с акцентом на прокачку, исследование и кастомизацию персонажа.

Исизаки объясняет, что студия искала новые способы создания чувства достижения, которого не было в Elden Ring. Поэтому добавленные механики не копируют тренды, а гармонично вписываются в сессионный геймплей.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Господин Никто

скоро сами узнаем

-1
-zotik-

Терпеть не могу когда впихивают невпихуемое. В гов рогнарек и в тесо засунули рогалики, последнее это ладно это ммо, но в гов...

-1
Hevin

А в чём невпихуемость в сессионный проект ЭЛЕМЕНТОВ роуглайка? Причём экспериментальный с низкими ожиданиями

0
ZAUSA
Геймдиректор Elden Ring: Nightreign Дзюнья Исизаки сообщил, что добавление в игровой процесс некоторых элементов roguelike — это не дань моде, а изменение, продиктованное особенностями механик и геймплея

А потом скины, сезоны... леди Гага в качестве приглашенного монстра.

-2