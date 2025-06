Elden Ring: Nightreign стала главной новинкой мая в Steam, несмотря на релиз в последние дни месяца

Аналитик и основатель GameDiscoverCo Саймон Карлесс подвёл итоги мая на платформе Steam, назвав самые успешные игровые релизы месяца. Абсолютным лидером стала Elden Ring: Nightreign, которая возглавила оба рейтинга — по числу проданных копий и по валовой выручке. Примечательно, что спин-офф Elden Ring вышел только 30 мая, но этого ему хватило, чтобы обойти всех конкурентов.

По данным Карлесса, только за два дня игра на ПК принесла 30,9 млн долларов выручки, а её тираж в Steam составил более 852 тысяч копий. Общие же продажи на всех платформах достигли 2 миллионов копий в день релиза. Аналитик предполагает, что со временем только ПК-версия Nightreign может принести более 100 млн долларов, не учитывая данные с консолей.

Второе место по выручке занял шутер DOOM: The Dark Ages с показателем в 26,5 млн долларов, однако по количеству проданных копий он уступил ролевой игре FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, которая продалась тиражом 462 тысячи экземпляров.

Четвёртым в обоих рейтингах оказался строительный симулятор RoadCraft от Saber Interactive, заработавший 12,6 млн долларов и продавшийся в количестве почти 320 тысяч копий.

Интересно, что в десятку самых продаваемых новинок вошёл только один тайтл, не попавший в список лидеров по выручке — это экшен-рогалик Tower of Babel: Survivors of Chaos, продажи которого достигли 109 тысяч копий, но более скромная цена не позволила игре конкурировать по общим доходам.

Карлесс также опубликовал рейтинг всех игр Steam по общей валовой выручке за май — и здесь Elden Ring: Nightreign вошла в пятёрку, уступив лишь гигантам вроде Counter-Strike 2 (почти 200 млн долларов), Clair Obscur: Expedition 33 (63,2 млн), Dota 2 (31,5 млн) и ремастеру Oblivion (29,8 млн).

Топ-3 новинок мая в Steam по выручке:

Elden Ring: Nightreign — $30,9 млн DOOM: The Dark Ages — $26,5 млн FANTASY LIFE i — $23,7 млн

Топ-3 по проданным копиям:

Elden Ring: Nightreign — 852,5 тыс. FANTASY LIFE i — 462,3 тыс. DOOM: The Dark Ages — 426,4 тыс.

Несмотря на поздний старт, Nightreign уже закрепилась как главный коммерческий успех месяца, демонстрируя впечатляющий интерес игроков к вселенной Elden Ring и высокие ожидания от кооперативного спин-оффа.