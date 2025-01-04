Elden Ring Nightreign уже вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

Elden Ring удивила всех еще в 2022 году, и до сих пор эта игра не потеряла своей популярности. В предыдущем году было выпущено ее дополнение Shadow of the Erdtree, которое можно было бы легко считать целой игрой. Вскоре после этого фанаты начали требовать от FromSoftware выпустить еще один DLC. Разработчик прислушался к требованиям фанатов, но вместо того, чтобы выпустить дополнение, он анонсировал совершенно новую игру в серии, Elden Ring Nightreign.

Спин-офф Elden Ring уже входит в десятку лучших игр в списке желаний в Steam. Как вы можете видеть на изображении ниже, Nightreign уже находится на седьмом месте и, вероятно, поднимется еще выше. FromSoftware еще не подтвердила дату релиза, но подтверждено, что она выйдет в 2025 году.

Ожидается, что игра войдет в пятерку самых желанных игр всего за пару недель, так как интерес к ней будет продолжать расти. Три самых желанных игры — Monster Hunter Wilds, Deadlock и Hollow Knight: Silksong соответственно. Elden Ring Nightreign может быть сложно стать самой желанной игрой до выхода MHW, но нет ничего невозможного.