Elden Ring продолжает триумф: Nightreign разошлась тиражом 5 миллионов, а Shadow of the Erdtree - более 10 миллионов

FromSoftware и Bandai Namco отчитались о впечатляющих результатах продаж: Elden Ring: Nightreign преодолела отметку в 5 миллионов копий по всему миру, а расширение Shadow of the Erdtree суммарно разошлось тиражом свыше 10 миллионов.

Дополнение Nightreign, вышедшее 30 мая, стартовало невероятно уверенно — всего за первые сутки было продано более двух миллионов копий, а к 3 июня этот показатель вырос до 3,5 миллионов. На всех актуальных платформах — PlayStation, Xbox и PC — игроки с энтузиазмом погружаются в новый контент, созданный в уже узнаваемом, но всё ещё захватывающем дух стиле FromSoftware.

Не менее впечатляющие успехи демонстрирует Shadow of the Erdtree — масштабное дополнение к оригинальной Elden Ring, которое было выпущено в феврале 2022 года. Уже в первые три дня оно достигло планки в пять миллионов проданных копий, а сегодня этот результат удвоен.

Оригинальная Elden Ring, необходимая для запуска дополнений, доступна на всех современных платформах, а версия для Switch 2 ожидается в 2025 году. Учитывая такие темпы, серия явно не сбавляет обороты.