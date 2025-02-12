FromSoftware официально объявила дату выхода Elden Ring: Nightreign — кооперативный экшен выйдет 30 мая 2025 года на PS4, PS5, Xbox и PC (Steam). Предзаказы уже открыты, стандартное издание обойдётся в 2849 рублей.
Впервые представленная на The Game Awards 2024, Nightreign предлагает кооперативный онлайн-режим на трёх игроков с элементами Fortnite. Игроки должны выжить три дня, исследуя огромную карту со случайными изменениями, в то время как огненный шторм приближает их к финальной битве с боссом.
На третью ночь предстоит встретиться с одним из восьми Ночных Владык, но до этого нужно пережить две сложные схватки. В игре появятся боссы из Dark Souls и отравленные болота, изменяющиеся случайным образом.
Несмотря на акцент на кооператив, Bandai Namco подтвердила, что игру можно пройти в одиночку, без ИИ-компаньонов, или объединиться с другими игроками.
Уже в эти выходные (14-17 февраля) состоится бета-тест, в котором будут доступны четыре героя.
Главное чтоб неткод починили, а так уже добавил в библиотеку
Кто в курсе, игра будет привязана к сервакам? Или и без онлайна можно играть? Тобишь с торрента стянул и играешь?))
без торрента она никому не нужная будет, только тем кому зашел ПВП режим, думаю ДС серия как и Елден ринг не про это
Ну если в одного можно будет рубить, так можно будет и попробовать. Просто любопытно, будет она серверная или же нет. Да и идея, возможно, не плохая кажется. Не стоит её воспринимать как тот самый Элден и всё.
кому нужен этот хлам
В одном посте пишут, что соло режим недоступен, в другом- что будет возможность.
То есть, если делюкс не купишь, то это дополнение будет не полноценным судя по этому?
• Игровой набор
- Новых игровых персонажей и боссов
Вроде хочется взять, но вспоминаешь про то что ELDEN RING не поддерживал широкоформатный режим и становится как то грустно, так как если в ER:R это доступно только в онлайне то моды будут блокатьcя анти читом, так что лично я подожду делать предзаказ, удивительно что в Dark Souls Remastered, 21:9 шёл в комплекте с игрой, а в ELDEN RING добавить такую незначительную вещь, еб*чему бабадзакичу было сложно видать присобачить такую фичу. Грёбаный су*ин сын
О, новая игра года корячится))