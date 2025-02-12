FromSoftware официально объявила дату выхода Elden Ring: Nightreign — кооперативный экшен выйдет 30 мая 2025 года на PS4, PS5, Xbox и PC (Steam). Предзаказы уже открыты, стандартное издание обойдётся в 2849 рублей.

Впервые представленная на The Game Awards 2024, Nightreign предлагает кооперативный онлайн-режим на трёх игроков с элементами Fortnite. Игроки должны выжить три дня, исследуя огромную карту со случайными изменениями, в то время как огненный шторм приближает их к финальной битве с боссом.

На третью ночь предстоит встретиться с одним из восьми Ночных Владык, но до этого нужно пережить две сложные схватки. В игре появятся боссы из Dark Souls и отравленные болота, изменяющиеся случайным образом.

Несмотря на акцент на кооператив, Bandai Namco подтвердила, что игру можно пройти в одиночку, без ИИ-компаньонов, или объединиться с другими игроками.

Уже в эти выходные (14-17 февраля) состоится бета-тест, в котором будут доступны четыре героя.