FromSoftware выпустила обновление 1.02.3 для Elden Ring Nightreign, понизив сложность режима "Глубина ночи"

FromSoftware выпустила новое обновление для Elden Ring Nightreign версии 1.02.3. Хотя патч не добавляет нового контента, он включает в себя обширный список исправлений и изменений, в том числе ключевые для режима «Глубина ночи», известного своим высоким уровнем сложности.

Новое обновление вносит несколько улучшений для игроков. Теперь вы можете вручную понизить свой уровень на один, и ваш рейтинг будет соответствующим образом скорректирован. Кроме того, были реализованы специальные механизмы безопасности для защиты игроков от понижения.

Провал на 3-й глубине больше не приводит к потере уровня, в то время как на 4-м и 5-м уровнях защита покрывает два провала. Даже после понижения и возврата на более высокий уровень защита продолжает действовать. Изменения также включают в себя то, что игроки на Глубине 1 больше не теряют очки за участие в экспедициях более высокого уровня.

Обновление также вносит ряд изменений баланса. Многие виды оружия, особенно мечи и изогнутые двуручные мечи, стали мощнее. Пассивные эффекты и реликвии также были улучшены для повышения их эффективности.

Некоторые боссы и враги были ослаблены. Например, Доблестная горгулья и Зверь Падающей звезды теперь имеют меньше здоровья и меньше сопротивляются атакам игроков. Кроме того, босс Марис, Погружение Ночи, был ослаблен в экспедициях «Авгур» в режиме «Глубина Ночи».

Патч также исправляет множество ошибок, включая промахи атак, некорректную активацию пассивных эффектов, некорректные иконки и неполные карты. Полный список изменений доступен на официальном сайте Elden Ring Nightreign.