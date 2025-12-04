FromSoftware выпустила обновление 1.03 для Elden Ring: Nightreign с поддержкой DLC и крупными изменениями

FromSoftware выпустила обновление 1.03 для Elden Ring: Nightreign и представила полный список изменений. Обновление добавляет поддержку DLC The Forsaken Hollows, улучшает интерфейс, а так же привносит новые функции, правки баланса и внушительный набор исправлений.

Патч добавляет отображение экипированных реликвий в меню выбора персонажа и возможность давать имена пресетам в разделе Relic Rites. В меню результатов теперь можно включать или выключать отображение слоёв карты и смотреть, какие реликвии использовали другие игроки.

Игра стала понятнее в навигации: компас показывает, если потерянные руны находятся заметно выше или ниже уровня персонажа, а события на других этажах карты можно подсветить. Патч также расширяет триггеры множества реликтовых эффектов, усиливает различные пассивные бонусы и перерабатывает часть особых свойств экипировки. Некоторые умения, вроде Wrath of Gold, теперь стоят меньше FP и наносят больше урона.

Среди прочих исправлений - некорректная работа баффов на союзников, проблемы со спавном объектов, ошибки в сетевой синхронизации, баги в меню, непоявлявшиеся предметы, неверное отображение эффектов и другие неполадки. Разработчики также улучшили производительность и частично исправили графические артефакты.