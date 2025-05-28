Геймдиректор Elden Ring: Nightreign взволнован, но уверен в качестве кооперативного спин-оффа

До выхода Elden Ring: Nightreign остаются считанные дни, и команда FromSoftware завершает последние приготовления перед запуском. Геймдиректор проекта Дзюнья Исидзаки в недавнем интервью поделился своими эмоциями: он испытывает волнение, но при этом чувствует уверенность и наслаждается финальной стадией работы.

«Я очень взволнован, немного нервничаю по мере приближения последней недели», — признался Исидзаки. — «Но я уверен в результате и получаю огромное удовольствие даже сейчас». Разработка входит в финальную фазу — команда занимается тонкой балансировкой, стараясь довести каждую игровую деталь до совершенства.

Особое внимание уделяется пользовательскому комфорту и геймплейным ощущениям. Nightreign отличается от оригинальной Elden Ring тем, что изначально разрабатывалась как кооперативный опыт для троих игроков. Именно в этом направлении авторы искали баланс — как в сложности, так и в геймдизайне. По словам Исидзаки, «мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя счастливыми и комфортными в каждой игровой сессии».

Интересно, что в игре нет режима кооператива для двоих, и это стало предметом обсуждений. Исидзаки признал, что это было упущением на этапе планирования: «Мы сожалеем об этом. Но с самого начала наша цель заключалась в том, чтобы создать гармоничный опыт именно для троих». Тем не менее, по словам директора, Nightreign можно будет комфортно пройти и в одиночку — студия постаралась учесть и этот вариант прохождения.

Elden Ring: Nightreign выходит 30 мая на PC, PlayStation и Xbox.