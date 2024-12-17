Хидетака Миядзаки не руководит разработкой Elden Ring: Nightreign, но уверен в проекте

На прошлой неделе одним из самых неожиданных анонсов на The Game Awards 2024 стала Elden Ring: Nightreign, которая описывается как смесь roguelike и battle royale. Появилась новая информация об этом проекте, откуда выяснилось, что Хидетака Миядзаки не является директором Elden Ring: Nightreign, но он уверен в проекте.

Как сообщил PC Gamer, ветеран Джунья Ишизаки занял пост директора спин-оффа Elden Ring. Ишизаки много лет работал в FromSoftware и принимал участие в нескольких проектах, включая трилогию Dark Souls и Bloodborne.

«Первоначальное предложение стать режиссером поступило от Миядзаки-сана», — сказал Ишизаки. Он вспомнил, что Миядзаки сказал ему: «Пришло время проверить себя», и у Ишизаки «было несколько идей в разработке, которые он представил Миядзаки и «получил зелёный свет».

Джунья Ишизаки также отмечает, что он получил важный совет от Хидэтаки Миядзаки, который заключался в следующем: «Единственное, что выделяется, это то, что он, по сути, сказал для этого проекта «делай все, что хочешь», - сказал Ишизаки. Была ли эта явная демонстрация уверенности? «Да, абсолютно», — ответил он.

Elden Ring: Nightreign выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X