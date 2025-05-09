Игрокам Elden Ring: Nightreign придется постоянно подстраиваться под меняющиеся боевые приемы боссов

Директор Elden Ring Nightreign сообщил, что команда разработчиков внесла изменения в сложность игры после получения бесценных отзывов во время сетевого тестирования, которое проходило в начале 2025 года.

При запуске Elden Ring: Dark Reign в игре будет 8 игровых персонажей и множество боссов, с которыми игроки смогут сразиться. Эти искатели приключений будут исследовать альтернативную версию Лигрэйва из Elden Ring, но боссы, с которыми они столкнутся, могут быть и из франшизы Dark Souls. В кооперативном режиме игроки смогут отправиться в путь группами по три человека, чтобы победить многочисленных врагов и боссов и дожить до конца.

Во время недавнего интервью для PlayStation Blog Дзюнья Исидзаки, директор грядущей игры FromSoftware, рассказал, что команда внесла значительные изменения в Elden Ring Nightreign после сетевого тестирования в начале этого года.

Директор заявил, что сообщество предоставило FromSoftware много отзывов, которые привели к некоторым существенным изменениям в игре. Например, он утверждает, что разработчики изменили способ передачи информации, чтобы игрокам было проще понять, что делать дальше для достижения успеха.

Дзюнья Исидзаки также пообещал, что в полной версии игры будет больше разнообразия, чем в сетевом тесте. Он сказал, что команда прислушивается к игрокам, которые считают, что игра становится немного однообразной. Директор поделился, что со временем стратегии игроков будут меняться. Хотя поначалу может показаться, что геймеры нашли выигрышную стратегию, игра будет развиваться и адаптироваться, чтобы заставить искателей приключений выйти из зоны комфорта. Конечно, ранее в этом году стало известно, что Elden Ring: Dark Souls также будет иметь боссов из дополнений, которые, вероятно, разнообразят игровой процесс по мере развития игры.

Помимо контента DLC, такого как боссы, которые расширят игровой процесс, недавно стало известно, что Elden Ring Nightreign позволит игрокам одеваться как некоторые из их любимых персонажей из франшизы Dark Souls. В обзорном трейлере игры демонстрировался скин персонажа Солэр из Astoria, который будет доступен для покупки во внутриигровом магазине после запуска игры. Поскольку полная версия игры не за горами и на подходе еще больше контента, многие фанаты с оптимизмом смотрят в будущее Elden Ring Nightreign.

Геймерам, которые хотят сыграть в Elden Ring Nightreign, не придётся долго ждать, так как игра выйдет 30 мая на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.