Игроки громят рейтинг DLC для Elden Ring: Nightreign - дополнение стало самым низкооцененным релизом FromSoftware

FromSoftware, студия, известная своими эталонными играми и дополнениями, столкнулась с неожиданно суровой критикой от сообщества. Оценки дополнения "Forsaken Hollows" для экшена Elden Ring: Nightreign оказались рекордно низкими в Steam. Всего через сутки после релиза рейтинг DLC рухнул до унизительных 47%, что стало антирекордом за всю историю студии на платформе. Это ставит "Forsaken Hollows" ниже всех предыдущих проектов FromSoftware, включая когда-то критикуемое дополнение "Ashes of Ariandel" для Dark Souls 3 (58%).

Основная претензия игроков сводится к ощущению скудности контента за почти половину стоимости базовой игры Nightreign. DLC, выпущенное спустя полгода после релиза спин-оффа, добавляет двух новых играбельных персонажей (Ученого и Гробовщика), одну новую локацию и двух боссов. Однако сообщество ожидало большего, особенно в плане арсенала.

Это просто шутка. Почему нет нового оружия, кроме двух, которые идут с новыми персонажами? И то это просто перекрашенный базовый молот и базовый колющий меч.

Даже те, кому дополнение в целом понравилось, отмечают его несоответствие высоким стандартам FromSoftware. Разработчики заявляли, что Nightreign превзошел первоначальные ожидания, и что DLC может вывести проект еще дальше. Однако реакция комьюнити указывает на то, что игроки ожидали от дополнения масштабов, сопоставимых с аддонами к основной игре, а не скромного набора нового контента.