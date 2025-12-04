Игроки громят рейтинг DLC для Elden Ring: Nightreign - дополнение стало самым низкооцененным релизом FromSoftware

FromSoftware, студия, известная своими эталонными играми и дополнениями, столкнулась с неожиданно суровой критикой от сообщества. Оценки дополнения "Forsaken Hollows" для экшена Elden Ring: Nightreign оказались рекордно низкими в Steam. Всего через сутки после релиза рейтинг DLC рухнул до унизительных 47%, что стало антирекордом за всю историю студии на платформе. Это ставит "Forsaken Hollows" ниже всех предыдущих проектов FromSoftware, включая когда-то критикуемое дополнение "Ashes of Ariandel" для Dark Souls 3 (58%).
Основная претензия игроков сводится к ощущению скудности контента за почти половину стоимости базовой игры Nightreign. DLC, выпущенное спустя полгода после релиза спин-оффа, добавляет двух новых играбельных персонажей (Ученого и Гробовщика), одну новую локацию и двух боссов. Однако сообщество ожидало большего, особенно в плане арсенала.
Это просто шутка. Почему нет нового оружия, кроме двух, которые идут с новыми персонажами? И то это просто перекрашенный базовый молот и базовый колющий меч.
Даже те, кому дополнение в целом понравилось, отмечают его несоответствие высоким стандартам FromSoftware. Разработчики заявляли, что Nightreign превзошел первоначальные ожидания, и что DLC может вывести проект еще дальше. Однако реакция комьюнити указывает на то, что игроки ожидали от дополнения масштабов, сопоставимых с аддонами к основной игре, а не скромного набора нового контента.
Выпустили доилку. Доят — не рады. В первый раз доили, были даже очень рады.
Ну вроде за косарь могли бы и больше контента накидать, но я как обладатель Deluxe, скажу мне норм, единственные два недостатка, это пинг и в целом качество серверов.
Шлюхи и игропром, это не много разные вещи.
А ведь я припоминаю слова их о том что Nightreign не будет получать DLC
о длс было известно еще до выхода игры
да да
Пади они пилят что-то новое, а это длс делали полтора инвалида практиканта.
Коопная доилка не для удовольствия игроков делается.
Ну когда сначала DLC выдали за игру по полной стоимости. А теперь вот для этого же DLC еще и DLC за половину стоимости игры....
Это надо быть преданным фанатом чтобы все еще не послать лесом таких вот разрабов..
И это только начало
Какая игра, такое и DLC.
так найтрейн и есть длс
длс для длс