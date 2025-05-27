Игроки не желают покупать Elden Ring Nightreign

Все в игровом мире знакомы с Elden Ring, которая которая на сегодняшний день разошлась тиражом более 30 миллионов копий, и она породила DLC, а теперь и спин-офф многопользовательской игры.
В то время как дополнение Shadow of the Erdtree стало еще одним громким успехом FromSoft, то же самое не произойдет с предстоящим спин-оффом Elden Ring Nightreign. Пока что кооперативный режим PvE не вызвал интереса, и большинство фанатов не хотят покупать игру.
По словам игроков, ранние сетевые тесты были довольно посредственными. В игре даже не хватало базовых функций, таких как возможность повторного присоединения, что показывает, насколько незавершенной она была за несколько месяцев до запуска.
Кроме того, реиграбельность — одна из главных проблем игры. Elden Ring Nightreign не хватает разнообразия, и даже в сетевых тестах игра быстро надоедает после нескольких часов веселья, когда делать особо нечего.
Даже на базовом уровне фанаты говорят, что сетевой аспект roguelite в Elden Ring Nightreign не имеет ничего, что им нравилось в играх Souls. Игра также будет неканонической, поэтому менее масштабный сюжет также не стоит изучать, как предполагают фанаты.
Производительность также была невыразительной, и, несмотря на такие низкие требования, она, похоже, сильно пострадала, и даже PS5 Pro не смогла поддерживать 60 FPS. Легендарные Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин также не были вовлечены в Elden Ring Nightreign, поэтому ожидайте совершенно другого видения игры.
Так за версту видно, что игра сделана на коленках из ассетов предыдущих игр и ее цель тупо состричь бабло с громкого имени. Мб подпивасы и поведутся, но геймеры со стажем явно видят, что их хотят нагреть.
Прикинь, бурят тоже лепит вторую часть своего симулятора доставщика из ассетов. Как ты думаешь ему будут за это предьявлять?
Буряту нет Японцу да =) Продавать кусок кала за почти 3к это бред учитывая что контента в игре на часов 10 .
2069 фанатов из 30 миллионов. Б-Большинство
Ну глупо отрицать того, что ажиотажа вокруг игры нет и ее онлайн будет невысоким
Я думаю даже при невысокости их будет больше чем 2069. Вот условно нишевая Armored Core от Мудатаки привлекла 156к игроков.
Ну в абсолютном значение будет онлайн неплохой, но относительно онлайна последних игр фромов не особенно
заднеприводные с ResetEra те еще эксперты.В стиме игра на второй позиции по предзаказам
Зря только деньги на разработку потратили😕
ок
Да чет если честно желания никакого.
*Дебилы с реддита не желают покупать Elden Ring Nightreign.
Вот так, как то лучше звучит. А кому не насрать что эти больные ублюдки там покупают с маминых завтраков?
Чел, то что ты занёс деньги за этот мертворождённый проект это не значит что его надо так защищать и оскорблять людей за то, что они не хотят делать то же самое. Это не сингл игра коими были все Соулсы, ББ, Секиро и Элден. То что ты купил это просто мультипллеерный треш который загнётся в скорее после релиза от низкого онлайна.
Вспоминаются трейлеры Фоллаут 76 и Гоуст Рекон Брейкпойнт. Если лень смотреть, суть в том, что там тоже было объявлено "веселье", да вот только оно там лишнее. Эти игры про выживач. Разрабы веселье убрали в какой-то мере.
В соулсах вообще не должно быть весело. В соулсах должен быть хоррор.
ИМХО все мультиплеерные проекты должны быть f2p, так больше народу будет играть и меньше шансов игре сдохнуть.
Кто бы сомневался.