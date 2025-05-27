ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.9 66 оценок

Игроки не желают покупать Elden Ring Nightreign

monk70 monk70

Все в игровом мире знакомы с Elden Ring, которая которая на сегодняшний день разошлась тиражом более 30 миллионов копий, и она породила DLC, а теперь и спин-офф многопользовательской игры.

В то время как дополнение Shadow of the Erdtree стало еще одним громким успехом FromSoft, то же самое не произойдет с предстоящим спин-оффом Elden Ring Nightreign. Пока что кооперативный режим PvE не вызвал интереса, и большинство фанатов не хотят покупать игру.

По словам игроков, ранние сетевые тесты были довольно посредственными. В игре даже не хватало базовых функций, таких как возможность повторного присоединения, что показывает, насколько незавершенной она была за несколько месяцев до запуска.

Кроме того, реиграбельность — одна из главных проблем игры. Elden Ring Nightreign не хватает разнообразия, и даже в сетевых тестах игра быстро надоедает после нескольких часов веселья, когда делать особо нечего.

Даже на базовом уровне фанаты говорят, что сетевой аспект roguelite в Elden Ring Nightreign не имеет ничего, что им нравилось в играх Souls. Игра также будет неканонической, поэтому менее масштабный сюжет также не стоит изучать, как предполагают фанаты.

Производительность также была невыразительной, и, несмотря на такие низкие требования, она, похоже, сильно пострадала, и даже PS5 Pro не смогла поддерживать 60 FPS. Легендарные Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин также не были вовлечены в Elden Ring Nightreign, поэтому ожидайте совершенно другого видения игры.

15
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Lady_Leda

Так за версту видно, что игра сделана на коленках из ассетов предыдущих игр и ее цель тупо состричь бабло с громкого имени. Мб подпивасы и поведутся, но геймеры со стажем явно видят, что их хотят нагреть.

10
Даздрасен Дыклоп
из ассетов предыдущих игр

Прикинь, бурят тоже лепит вторую часть своего симулятора доставщика из ассетов. Как ты думаешь ему будут за это предьявлять?

5
Shigofumi Даздрасен Дыклоп

Буряту нет Японцу да =) Продавать кусок кала за почти 3к это бред учитывая что контента в игре на часов 10 .

Yoshemitsu
Пока что кооперативный режим PvE не вызвал интереса, и большинство фанатов не хотят покупать игру.

2069 фанатов из 30 миллионов. Б-Большинство

6
Генерал Анатолий

Ну глупо отрицать того, что ажиотажа вокруг игры нет и ее онлайн будет невысоким

1
Yoshemitsu Генерал Анатолий

Я думаю даже при невысокости их будет больше чем 2069. Вот условно нишевая Armored Core от Мудатаки привлекла 156к игроков.

1
Генерал Анатолий Yoshemitsu

Ну в абсолютном значение будет онлайн неплохой, но относительно онлайна последних игр фромов не особенно

Господин Никто

заднеприводные с ResetEra те еще эксперты.В стиме игра на второй позиции по предзаказам

5
ThinFalco

Зря только деньги на разработку потратили😕

5
Alex Row

ок

4
-zotik-

Да чет если честно желания никакого.

3
Diablonos

*Дебилы с реддита не желают покупать Elden Ring Nightreign.

Вот так, как то лучше звучит. А кому не насрать что эти больные ублюдки там покупают с маминых завтраков?

3
OnlyMad

Чел, то что ты занёс деньги за этот мертворождённый проект это не значит что его надо так защищать и оскорблять людей за то, что они не хотят делать то же самое. Это не сингл игра коими были все Соулсы, ББ, Секиро и Элден. То что ты купил это просто мультипллеерный треш который загнётся в скорее после релиза от низкого онлайна.

iMattz
игра быстро надоедает после нескольких часов веселья

Вспоминаются трейлеры Фоллаут 76 и Гоуст Рекон Брейкпойнт. Если лень смотреть, суть в том, что там тоже было объявлено "веселье", да вот только оно там лишнее. Эти игры про выживач. Разрабы веселье убрали в какой-то мере.

В соулсах вообще не должно быть весело. В соулсах должен быть хоррор.

3
pilko

ИМХО все мультиплеерные проекты должны быть f2p, так больше народу будет играть и меньше шансов игре сдохнуть.

1
AT_Sagor

Кто бы сомневался.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ