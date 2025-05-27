Игроки не желают покупать Elden Ring Nightreign

Все в игровом мире знакомы с Elden Ring, которая которая на сегодняшний день разошлась тиражом более 30 миллионов копий, и она породила DLC, а теперь и спин-офф многопользовательской игры.

В то время как дополнение Shadow of the Erdtree стало еще одним громким успехом FromSoft, то же самое не произойдет с предстоящим спин-оффом Elden Ring Nightreign. Пока что кооперативный режим PvE не вызвал интереса, и большинство фанатов не хотят покупать игру.

По словам игроков, ранние сетевые тесты были довольно посредственными. В игре даже не хватало базовых функций, таких как возможность повторного присоединения, что показывает, насколько незавершенной она была за несколько месяцев до запуска.

Кроме того, реиграбельность — одна из главных проблем игры. Elden Ring Nightreign не хватает разнообразия, и даже в сетевых тестах игра быстро надоедает после нескольких часов веселья, когда делать особо нечего.

Даже на базовом уровне фанаты говорят, что сетевой аспект roguelite в Elden Ring Nightreign не имеет ничего, что им нравилось в играх Souls. Игра также будет неканонической, поэтому менее масштабный сюжет также не стоит изучать, как предполагают фанаты.

Производительность также была невыразительной, и, несмотря на такие низкие требования, она, похоже, сильно пострадала, и даже PS5 Pro не смогла поддерживать 60 FPS. Легендарные Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин также не были вовлечены в Elden Ring Nightreign, поэтому ожидайте совершенно другого видения игры.