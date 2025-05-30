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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.7 90 оценок

Игроки раскритиковали Elden Ring: Nightreign - это самая низкооцененная игра FromSoftware в Steam

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз Elden Ring: Nightreign, которую создала студия FromSoftware. Несмотря на высокий онлайн, это не спасло игру от критики: игра получила "смешанный" рейтинг (66%), что делает Nightreign самой низкооценённой игрой FromSoftware в Steam.

Основные претензии игроков касаются вовсе не смены жанра и формата (хотя отмечаются жалобы на суровые таймеры и непростых боссов), а недоработанных мультиплеерных функций, что делает кооперативный опыт неудобным:

  • Нельзя играть вдвоём без случайного третьего игрока;
  • Полностью отсутствует текстовый и голосовой чат;
  • Имеется только примитивная система пингов и жестов, затрудняющая координацию;
  • Отсутствует кроссплей между платформами;
  • В одиночку играть сложно из-за временных ограничений и высокого уровня сложности.

Многие пользователи подчеркивают, что при игре с друзьями через Discord и в слаженной команде, Nightreign раскрывает свой потенциал и приносит настоящее удовольствие. Однако если в случае с режимом на двух игроков FromSoftware подтвердила, что рассматривает такую возможность, то вот о планах на добавление в игру полноценной системы коммуникации разработчики по-прежнему ничего не заявляли.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
ZAUSA
В одиночку играть сложно из-за временных ограничений и высокого уровня сложности

Заявлять такое в эпоху, когда боссов проходят на барабанах, ковриках для танца или вообще голосовыми командами...

15
Dima Kor

Nightreign это PvE клон PUBG, там нет времени даже вещи рассмотреть, все только бегом. Поэтому если игрок в соло будет убивать боссов, но долго с ними ковыряться, он не успеет.
Игра в рандоме еще более бессмысленная, когда какой-то чел в партии с DEX билдом бегает с STR дубиной, от которой ему никакого толку, и никто в партии ему об этом даже сказать не может, потому что в игре нет чата.

2
ZAUSA Dima Kor

Заявлять такое в эпоху спидраннеров...

Ждём новостей о том, как игрок "голой жопой" убил какого-то легендарного по сложности босса 10000 раз.

1
Лидер Пук Dima Kor

звучит как позор в игромире

1
Джо Лупа

хз че базарить надо щупать самому смотреть че так как, может и по ништяку будет

6
luVol

Удачи. Даже преданные фанаты не оценили

4
Квасилич

"В одиночку играть сложно из-за временных ограничений и высокого уровня сложности"


Вызов принят>)

5
Vinzed
В одиночку играть сложно из-за временных ограничений и высокого уровня сложности.

Бабадзаки, почему игра сложная?! Сколько можно?

2
bohdan2015

пфф, например в серии Remnant тоже только пинги. Ну Space Marine 2 другое дело.

Уже пик онлайна перевалил за 300к, несмотря на жалобы:D

2
Пользователь ВКонтакте

Ну не умеют фромы в кооп и онлайн, ну фигня у них каждый раз выходит // Миша Калинин

1
Sinemor22

Писец. Вдвоем играть нельзя. Это провал фромчики, это провал...

1
iMattz
Имеется только примитивная система пингов и жестов, затрудняющая координацию

Привет, ДБД.

1