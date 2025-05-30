Игроки раскритиковали Elden Ring: Nightreign - это самая низкооцененная игра FromSoftware в Steam

Сегодня состоялся релиз Elden Ring: Nightreign, которую создала студия FromSoftware. Несмотря на высокий онлайн, это не спасло игру от критики: игра получила "смешанный" рейтинг (66%), что делает Nightreign самой низкооценённой игрой FromSoftware в Steam.

Основные претензии игроков касаются вовсе не смены жанра и формата (хотя отмечаются жалобы на суровые таймеры и непростых боссов), а недоработанных мультиплеерных функций, что делает кооперативный опыт неудобным:

Нельзя играть вдвоём без случайного третьего игрока;

Полностью отсутствует текстовый и голосовой чат;

Имеется только примитивная система пингов и жестов, затрудняющая координацию;

Отсутствует кроссплей между платформами;

В одиночку играть сложно из-за временных ограничений и высокого уровня сложности.

Многие пользователи подчеркивают, что при игре с друзьями через Discord и в слаженной команде, Nightreign раскрывает свой потенциал и приносит настоящее удовольствие. Однако если в случае с режимом на двух игроков FromSoftware подтвердила, что рассматривает такую возможность, то вот о планах на добавление в игру полноценной системы коммуникации разработчики по-прежнему ничего не заявляли.