Игроки раскритиковали Elden Ring: Nightreign - это самая низкооцененная игра FromSoftware в Steam

Сегодня состоялся релиз Elden Ring: Nightreign, которую создала студия FromSoftware. Несмотря на высокий онлайн, это не спасло игру от критики: игра получила "смешанный" рейтинг (66%), что делает Nightreign самой низкооценённой игрой FromSoftware в Steam.
Основные претензии игроков касаются вовсе не смены жанра и формата (хотя отмечаются жалобы на суровые таймеры и непростых боссов), а недоработанных мультиплеерных функций, что делает кооперативный опыт неудобным:
- Нельзя играть вдвоём без случайного третьего игрока;
- Полностью отсутствует текстовый и голосовой чат;
- Имеется только примитивная система пингов и жестов, затрудняющая координацию;
- Отсутствует кроссплей между платформами;
- В одиночку играть сложно из-за временных ограничений и высокого уровня сложности.
Многие пользователи подчеркивают, что при игре с друзьями через Discord и в слаженной команде, Nightreign раскрывает свой потенциал и приносит настоящее удовольствие. Однако если в случае с режимом на двух игроков FromSoftware подтвердила, что рассматривает такую возможность, то вот о планах на добавление в игру полноценной системы коммуникации разработчики по-прежнему ничего не заявляли.
Заявлять такое в эпоху, когда боссов проходят на барабанах, ковриках для танца или вообще голосовыми командами...
Nightreign это PvE клон PUBG, там нет времени даже вещи рассмотреть, все только бегом. Поэтому если игрок в соло будет убивать боссов, но долго с ними ковыряться, он не успеет.
Игра в рандоме еще более бессмысленная, когда какой-то чел в партии с DEX билдом бегает с STR дубиной, от которой ему никакого толку, и никто в партии ему об этом даже сказать не может, потому что в игре нет чата.
Заявлять такое в эпоху спидраннеров...
Ждём новостей о том, как игрок "голой жопой" убил какого-то легендарного по сложности босса 10000 раз.
звучит как позор в игромире
хз че базарить надо щупать самому смотреть че так как, может и по ништяку будет
Удачи. Даже преданные фанаты не оценили
"В одиночку играть сложно из-за временных ограничений и высокого уровня сложности"
Вызов принят>)
Бабадзаки, почему игра сложная?! Сколько можно?
пфф, например в серии Remnant тоже только пинги. Ну Space Marine 2 другое дело.
Уже пик онлайна перевалил за 300к, несмотря на жалобы:D
Ну не умеют фромы в кооп и онлайн, ну фигня у них каждый раз выходит // Миша Калинин
Писец. Вдвоем играть нельзя. Это провал фромчики, это провал...
Привет, ДБД.