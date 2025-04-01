Лучник Ironeye в Elden Ring Nightreign показал ловкость с быстрыми движениями, уклонением от стен и огненными стрелами

FromSoftware демонстрирует больше игровых классов в своем мрачном кооперативном спин-оффе.
Новый Nightfarer называется Iron Eye, и он подчеркивает быстроту и ловкость с быстрыми движениями и уклонением от стен, многократными выстрелами с разбега и скольжения и даже огненными стрелами.
Однако особая атака Iron Eye выглядит довольно сокрушительно и заставляет персонажа выращивать гигантский лук из своей руки в истинно странной манере разработчика.
В пресс-релизе содержится подтверждение того, что Железный Глаз может сделать нечто действительно интересное: класс, по-видимому, может воскрешать игроков, находясь на большом расстоянии.
Новый класс вооружается луком и специализируемся на оружии, основанном на ловкости. Он приносит урон и пользу группам, достаточно смелым, чтобы поселиться в Лимвелде. Опытные игроки также оценят полезность дистанционных атак — возможность оживить павших членов группы на расстоянии во время забега может иметь значение между тем, чтобы пережить ночь или не дожить до следующего дня. Хотя Ironeye начинает с дистанционных атак и имеет дистанционные Ultimates, как и все Nightfarers, они могут использовать любое оружие, которое они найдут во время забега.
В Elden Ring: Nightreign появится еще четыре класса (или Ночных странников, как их называют в игре):
- Уайлдер — сбалансированный универсал, эффективный как в скорости, так и в силе атаки.
- Страж — танк с мощными атаками и повышенной устойчивостью к урону.
- Герцогиня — ловкий герой с быстрыми атаками и сильной способностью уклонения.
- Отшельник — заклинатель с дальнобойными магическими способностями и навыком исцеления.
Elden Ring Nightreign выйдет 29 мая 2025 года на всех платформах.
навык из симулятора пьяницы)
фишки Ассасина копируют,молодцы)
ps. Подрыв через 3,2,1...
мне лучник больше напомнил драгон догму)
Не играл в догму.У меня флешбеки ассасинские ,но не помню в какой части в прыжке стрелять можно было .
в драгон догме более унылая боёвка