Лучник Ironeye в Elden Ring Nightreign показал ловкость с быстрыми движениями, уклонением от стен и огненными стрелами

FromSoftware демонстрирует больше игровых классов в своем мрачном кооперативном спин-оффе.

Новый Nightfarer называется Iron Eye, и он подчеркивает быстроту и ловкость с быстрыми движениями и уклонением от стен, многократными выстрелами с разбега и скольжения и даже огненными стрелами.

Однако особая атака Iron Eye выглядит довольно сокрушительно и заставляет персонажа выращивать гигантский лук из своей руки в истинно странной манере разработчика.

В пресс-релизе содержится подтверждение того, что Железный Глаз может сделать нечто действительно интересное: класс, по-видимому, может воскрешать игроков, находясь на большом расстоянии.

Новый класс вооружается луком и специализируемся на оружии, основанном на ловкости. Он приносит урон и пользу группам, достаточно смелым, чтобы поселиться в Лимвелде. Опытные игроки также оценят полезность дистанционных атак — возможность оживить павших членов группы на расстоянии во время забега может иметь значение между тем, чтобы пережить ночь или не дожить до следующего дня. Хотя Ironeye начинает с дистанционных атак и имеет дистанционные Ultimates, как и все Nightfarers, они могут использовать любое оружие, которое они найдут во время забега.

В Elden Ring: Nightreign появится еще четыре класса (или Ночных странников, как их называют в игре):

Уайлдер — сбалансированный универсал, эффективный как в скорости, так и в силе атаки.

Страж — танк с мощными атаками и повышенной устойчивостью к урону.

Герцогиня — ловкий герой с быстрыми атаками и сильной способностью уклонения.

Отшельник — заклинатель с дальнобойными магическими способностями и навыком исцеления.

Elden Ring Nightreign выйдет 29 мая 2025 года на всех платформах.