Любимые персонажи и самые опасные боссы: FromSoftware раскрывает занятную статистику Elden Ring: Nightreign

Разработчики из FromSoftware решили подвести главные итоги года своего последнего релиза и опубликовали обширную инфографику с достижениями игроков в кооперативном экшене Elden Ring: Nightreign. С момента релиза миллионы «Ночных путников» отправились покорять Лимвелд, и студия выделила самые интересные цифры их побед и поражений.

Самой смертоносной угрозой для геймеров оказался полевой босс Королевский карианский рыцарь (Royal Carian Knight), занявший первое место по количеству убийств игроков. Вторую строчку в рейтинге самых опасных противников занял Драконий страж Древа, а замыкает тройку Воплощение Древа Эрд.

Статистика также раскрыла предпочтения сообщества в выборе героев и их внешнего вида. Самым популярным оказался персонаж Уайлдерв в облике Путника бездны — его использовали более 18 миллионов раз. На втором месте расположился Железный глаз с костюмом наемника (17,3 млн). Также игроки часто выбирают Призрака в облике Тьмы (11,2 млн).

Так как Nightreign делает упор на совместное прохождение, цифры взаимопомощи впечатляют: суммарно пользователи спасли союзников 1,2 миллиарда раз. Самым используемым жестом для коммуникации стала знаменитая поза «Золотой Порядок», обогнавшая по популярности стандартные поклоны и приветствия. При этом дойти до самого конца удается немногим: лишь 3% игроков достигли 5-го уровня глубины «Deep of Night».

Публикация статистики приурочена к скорому расширению игры. Первое DLC под названием The Forsaken Hollows выйдет уже 4 декабря. Сама Elden Ring: Nightreign доступна на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.