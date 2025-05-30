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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.7 92 оценки

Моддер уже работает над поддержкой режима для двух игроков в Elden Ring Nightreign на ПК

monk70 monk70

Хотя Elden Ring Nightreign вышла совсем недавно, одним из главных вопросов было то, почему FromSoftware не реализовала возможность объединения только двух игроков, вместо того чтобы ограничить игру тремя пользователями. К счастью, один моддер Elden Ring уже это исправляет это — при условии, что вы играете на ПК.

Моддер Dark Souls/Elden Ring, известный как LukeYui — наиболее известный созданием бесшовного кооператива для Dark Souls Remastered, Dark Souls III, Armored Core 6 и Elden Ring — сообщил, что мод, позволяющий играть дуэтом в Elden Ring Nightreign, уже находится в разработке. И хотя еще рано говорить об этом, LukeYui поделился кратким обзором мода в действии.

Мод работает без подключения к серверам подбора игроков FromSoftware и обходит античит игры. Это значит, что он также будет поддерживать другие моды — что оценят многие игроки.

Elden Ring Nightreign доступна на PS4, PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DarkoLay

Какими надо быть даунами, чтобы сделать режим для трех, но не сделать для двух. Одного человека еще можно найти. А двух проблема.

3
dwemer101

Забавно, но в бетке сразу подбирало двух игроков

СнопакДоминатор

Здоровья ему и его красавице мамуле.

2
Nodas

Нифига не понятно а на каких серверах тогда игра будет работать ?