На релизе Elden Ring Nightreign привлекла более 300 тыс игроков онлайн

Состоялся выход Elden Ring Nightreign на ПК и консолях. За час после релиза игра сумела привлечь более 300 тыс игроков онлайн в Steam. Это значение постоянно растёт. Для сравнения, Elden Ring на релизе достигла онлайна в 559 тыс, а пиковое значение составило 953 тыс спустя несколько недель.

Очевидно, что у Nightreign есть здесь некое преимущество. По крайней мере, многопользовательская игра дает серьезный прирост количества одновременных игроков, поощряя нескольких людей играть вместе в одно и то же время. Тем не менее, это игра, которая получила худшие отзывы, чем ее предшественница, что может привести к падению продаж, и находится в более странной смеси жанров, что также может отпугнуть фанатов, по крайней мере, поначалу.