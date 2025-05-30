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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.7 79 оценок

На релизе Elden Ring Nightreign привлекла более 300 тыс игроков онлайн

monk70 monk70

Состоялся выход Elden Ring Nightreign на ПК и консолях. За час после релиза игра сумела привлечь более 300 тыс игроков онлайн в Steam. Это значение постоянно растёт. Для сравнения, Elden Ring на релизе достигла онлайна в 559 тыс, а пиковое значение составило 953 тыс спустя несколько недель.

Очевидно, что у Nightreign есть здесь некое преимущество. По крайней мере, многопользовательская игра дает серьезный прирост количества одновременных игроков, поощряя нескольких людей играть вместе в одно и то же время. Тем не менее, это игра, которая получила худшие отзывы, чем ее предшественница, что может привести к падению продаж, и находится в более странной смеси жанров, что также может отпугнуть фанатов, по крайней мере, поначалу.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SnobbishGhost

все хотят свой монстер хантер, вот только капком свой настоящий монхан зачем то гробит всё сильнее и сильнее.

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bobitoliboba

Деньги «как с куста» следующая игра Elden Ring MOBA и 400к онлайн 😣

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